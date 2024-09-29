數據見證中華人民共和國75年偉大成就

中評社北京9月29日電／據人民日報報導，今年是中華人民共和國成立75周年。75年來，我們黨團結帶領全國各族人民歷經風雨洗禮、走過崢嶸歲月，在接續奮鬥中創造了社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義的偉大成就，實現了經濟快速發展和社會長期穩定，繪就了波瀾壯闊的歷史畫卷，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。



各行各業的發展成就，人民生活的蒸蒸日上，濃縮在一組組數據中。與新中國成立初期相比，2023年國內生產總值增長223倍、人均GDP增長89倍、人均預期壽命提高43.6歲、農村貧困人口全部脫貧……國家統計局近日發布新中國成立75年經濟社會發展成就系列報告，“數”說75年偉大成就，本版“大數據觀察”欄目推出特別報導，記錄同心同德、艱苦奮鬥的奮進歷程，匯聚共襄強國建設、民族復興偉業的磅礴力量。



——編 者



國內生產總值年均增長7.9%



經濟實力空前躍升



新中國是在極其薄弱的經濟基礎上建立起來的，在百廢待興、百業凋敝的境地中，我國堅持自力更生、發憤圖強，以世所罕見的速度發展，經濟總量連續跨越重要關口。1952年國內生產總值僅為679億元，到1978年增加至3679億元；黨的十一屆三中全會開啟改革開放歷史新時期以來，經濟發展駛入快車道，1986年突破1萬億元，2000年突破10萬億元，2006年突破20萬億元，此後以每1—2年便突破一個10萬億元關口的速度發展，2020年突破100萬億元大關，2023年超過126萬億元，穩居世界第二大經濟體。按不變價計算，2023年國內生產總值比1952年增長223倍，年均增長7.9%；其中，1979—2023年年均增長8.9%，遠高於同期世界經濟3.0%的增速水平。

