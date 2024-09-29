習近平在全國民族團結進步表彰大會上的講話

中評社北京9月29日電／據新華社報導，“在這片遼闊、美麗、富饒的土地上，各族人民都有一個共同家園，就是中國；都有一個共同身份，就是中華民族；都有一個共同名字，就是中國人；都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興！”在喜迎中華人民共和國75周年華誕之際，習近平總書記出席全國民族團結進步表彰大會並發表重要講話，對推動中華民族共同體建設作出重要指引。



大家表示，習近平總書記的重要講話思想深邃、視野宏闊，是推動中華民族共同體建設的綱領性文獻，要緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，不斷推進民族團結進步事業，推動新時代黨的民族工作高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。



中國特色解決民族問題的道路是完全正確的



在全國民族團結進步表彰大會上，352個全國民族團結進步模範集體和368名全國民族團結進步模範個人受到表彰。



“習近平總書記剛給普洱民族團結誓詞碑盟誓代表後代回信，又在表彰大會上發表重要講話，現場聆聽後我感覺那麼溫暖、那麼有力，感受到民族工作在總書記心中分量很重。”受表彰的四川省昭覺縣三岔河鎮三河村黨支部副書記洛古有格內心久久不能平靜：“56個民族都有一個共同家園、共同身份、共同名字、共同夢想，總書記明確提出新時代新征程鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設的總體要求，讓我們對中華民族共同體的理解更深一層。”



黨的十八大以來，我國420個位於民族自治地方的貧困縣全部脫貧摘帽，28個人口較少民族全部實現整族脫貧，民族地區同全國一道全面建成小康社會，邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。來之不易的成就，翻天覆地的歷史性巨變，雄辯地證明中國特色解決民族問題的道路是完全正確的。



聆聽了習近平總書記對中國特色解決民族問題的道路的深刻闡釋，青海省委黨校二級教授馬明忠感觸很深，“衹有中國共產黨才能實現中華民族的大團結，衹有中國特色社會主義才能凝聚各民族、發展各民族、繁榮各民族。我們要加強中華民族歷史和中華民族共同體理論研究，為進一步講好中華民族共同體故事不懈努力。”

