轟賴清德對將官發火“丟臉”　栗正傑曝規定

中評社台北9月29日電／賴清德今日被爆料，於主持將官晉升典禮期間，因不滿將官們見到他時坐著而動怒，甚至還摔資料、大罵“看到我為什麼不站好”，此事引發退役陸軍少將栗正傑強烈不滿，除痛批賴不懂軍人禮節、有夠丟臉外，也曝光軍方的禮儀規定細節。



根據《中時新聞網》報導，有相關人士透露，今年8月將官晉升典禮結束後，“國防部”舉辦茶會，31名晉升將官在部長顧立雄的陪同下參與活動，按照原本慣例，“總統”到場後全體與會人員應起身敬禮，但有“總統府”官員預先通知，活動性質輕鬆，大家可坐著。不過，當賴清德到場、看到端正坐著的將官們時，氣得大罵“我是三軍統帥，看到我為什麼不站好”，還將手中資料往地上摔，讓場面相當尷尬。



賴清德更斥責將官們，自己當兵時是預官，當時別說將官，就連見到上校都要立正站好，為什麼將官們看到身為三軍統帥的他都坐著？他並點名1名晉升將官要求解釋，對方以疏失為由向他致歉。



對於賴清德被爆對將官發火，栗正傑在臉書發文，說明“國軍”禮節內容。他指出，在正式典禮的主持長官進場前，參加人員需端正坐好，長官就主席位置後，由會場指揮官喊“起立、立正”口令，指揮官轉身向主持長官敬禮後，再轉身下達坐下口令。



而在平時場合，若遇見長官無預警進入場所，則是在看到長官後，未執勤人員起身、立正，由場所中最高階人員向長官行敬禮。栗正傑認為，晉升典禮之後的茶會同屬正式典禮，將官在賴清德到場時端正坐好並無錯誤，他並吐槽，作為三軍統帥，賴竟不懂軍人禮節，“有夠丟臉”。