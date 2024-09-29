中評社北京9月29日電／據新華社報導，“新時代新征程，希望你們堅守技能報國初心，弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，苦練內功、提高本領，繼續為建設製造強國、推動東北全面振興貢獻智慧和力量。”近日，習近平總書記給中國一重產業工人代表回信，對他們予以親切勉勵並提出殷切希望。



人民共和國迎來75周年華誕之際，習近平總書記的回信讓廣大製造業企業和產業工人充滿信心和幹勁。大家表示，要展現好新時代中國產業工人的愛國心、創造力，聚焦關鍵核心技術難題奮力攻關，為建設製造強國、推動中華民族偉大復興作出更大貢獻。



中國一重集團有限公司是我國裝備製造業領域的重要骨幹企業，總部位於黑龍江省齊齊哈爾市，已有70年歷史。黨的十八大以來，習近平總書記兩次到中國一重有關製造基地考察。



中國一重鑄鍛鋼事業部水壓機鍛造廠車間內，機器高速運轉發出陣陣轟鳴聲，一件重量超過600噸的鋼坯被燒得通紅，正在1.5萬噸自由鍛造水壓機上進行鍛造。



“2018年，習近平總書記來到一重，曾詳細瞭解企業自主研發的新一代世界級1.5萬噸自由鍛造水壓機運行情況，這次又給我們回信，不僅體現了總書記對廣大產業工人的關心與厚愛，也傳遞了總書記對加快建設製造強國的殷殷重托。”中國一重龍江重工重型裝備製造廠裝配班班長、給習近平總書記寫信的發起人之一隋毅表示。



從“咱們工人有力量”，到大國工匠、高技能人才輩出，產業工人是社會主義現代化建設的生力軍。



習近平總書記在回信中肯定中國一重“聚焦重大裝備製造關鍵核心技術難題奮力攻關，取得不少新突破”，這份認可和鼓勵，讓中國一重龍江重工軋電製造廠400噸臥車機台長王宏祺深感光榮和自豪。



王宏祺說：“看到習近平總書記的回信，我又想起2018年總書記在我的機床旁勉勵我要取得更加優異成績的情景。這幾年，我作為國內首件百萬千瓦常規島整鍛低壓轉子創新攻關團隊的一員，見證了一件件國之重器從車間裡走出去，這讓我們產業工人更有底氣了。”

