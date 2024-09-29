賴清德下軍令狀　李彥秀酸“風紀股長”

中評社台北9月29日電／賴清德對民進黨“立委”下“軍令狀”，但成效不彰。國民黨“立委”李彥秀直言，民進黨創黨將近40年，過去陳水扁、蔡英文擔任“總統”時，從沒像賴清德一樣，親自擔任風紀股長，把行政官員、黨公職，甚至是名嘴當成“小學生”來管。



根據《中時新聞網》報導，李彥秀表示，賴清德擔任黨主席，每周主持中常會不夠，還要在“總統”官邸召開“派系會議”，建立溝通第二管道 。李彥秀說，賴清德不僅跳過“行政院長”卓榮泰，以電話指揮“內閣”成員，還傳出痛罵部長的風波，甚至有部分綠委接到賴的電話，要求避談2026選舉和柯文哲案，以免內鬥加劇、引火上身；更誇張的是，部分親綠名嘴也會接到賴親自指導論述方向的電話，才能成為“媒體標題”。



李彥秀指出，以賴清德的性格，如果不是“違憲”，恐怕恨不得兼任“行政院長”、黨團總召以及媒體老闆，這顯示幾層意義，首先是賴“急了”，面對雙少數的困境，他希望透過全面掌握黨、政、軍、媒、司法權力，在政治上進行突圍；第二，賴“亂了”，“總統”大選時40%的得票率，成為賴揮之不去的陰影，所以要親自捏緊2026提名口袋名單、操盤縣市長選舉，他需要一場大勝的選戰來奠定共主地位。



李彥秀說，第三，賴清德“慌了”，面對執政困境、施政缺乏亮點，賴只好跳過“行政院”，在“總統府”親自主持“國家”氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會以及健康台灣推動委員會，更增加明年度媒體宣傳預算高達65%，全面展開洗腦認知作戰。



李彥秀提到，歌手周傑倫的歌曲〈牛仔很忙〉有段歌詞為“你們一起上，我在趕時間，每天決鬥觀眾都累了，英雄也累了，不用麻煩了，副歌不長你們有幾個，一起上好了，正義呼喚我，美女需要我，牛仔很忙的”，恐怕正是賴清德現在的心境。



李彥秀認為，賴天天陷在執行層面的枝微末節錙銖必較，反而忽視了“國政”方向與願景的擘劃，絕非“國家”和民進黨之福。