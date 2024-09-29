聯合國秘書長呼籲停止“暴力循環”

中評社北京9月29日電／聯合國秘書長古特雷斯28日對黎巴嫩局勢急劇升級深表擔憂，呼籲停止“暴力循環”。伊朗呼籲聯合國安理會就此召開緊急會議。敘利亞、約旦等國外交部譴責以色列對黎巴嫩的軍事行動。



新華社報導，古特雷斯就黎巴嫩局勢通過發言人發表聲明說，這種“暴力循環”必須立即停止，各方必須從“懸崖邊緣”後退。黎巴嫩人民、以色列人民以及更廣泛地區的人民都承受不起一場全面戰爭。他敦促各方全面履行安理會第1701號決議，立即恢復停火，同時再次呼籲立即在加沙停火並釋放被扣押人員。



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部發動襲擊，以軍空襲和炮擊黎南部目標進行報復。本月17日黎巴嫩發生傳呼機爆炸事件後，黎以衝突陡然升級。連日來，以色列猛烈空襲貝魯特南郊，炸死黎巴嫩真主黨總書記納斯魯拉。



伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼28日致信古特雷斯和安理會9月輪值主席國斯洛文尼亞常駐聯合國代表薩穆埃爾·日博加爾，呼籲安理會就黎巴嫩最新局勢召開緊急會議。他在信中說：“以色列的侵略行為對地區和國際和平與安全構成嚴重威脅，將整個地區推入一場全面災難。伊朗敦促安理會立即採取果斷行動，制止以色列的持續侵略，防止該地區陷入全面戰爭。”



敘利亞外交部28日晚發表聲明，強烈譴責“以色列對黎巴嫩的侵略行徑”，以方“不人道的罪行”將使整個地區陷入難以預測的危險。另據敘利亞通訊社報導，敘政府宣佈全國為納斯魯拉哀悼三天。



約旦外交大臣薩法迪28日晚在社交媒體上發文譴責以色列對黎巴嫩的軍事打擊，指出以色列應對衝突產生的災難性後果負全責。羅馬尼亞外長奧多貝斯庫28日晚接受羅國家通訊社採訪時說，中東安全局勢動蕩不安，應避免爆發影響整個地區的戰爭。