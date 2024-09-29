王毅在第79屆聯合國大會一般性辯論上的演講

中評社北京9月29日電／繼往開來 砥礪前行 攜手共建人類命運共同體



——在第79屆聯合國大會一般性辯論上的演講



中共中央政治局委員、中華人民共和國外交部長 王毅



（2024年9月28日，紐約聯合國總部）



主席先生、各位同事：



人類再次站在歷史的十字路口。我們首先面對的是一個變亂交織的世界，安全失序、發展失衡、治理失效日益突出，熱點衝突、大國對抗、地緣矛盾此起彼伏，人們對這個星球的未來更為憂慮。同時，我們又正在迎來一個充滿希望的世界。多極化和全球化的時代潮流浩浩蕩蕩、不可阻擋，“全球南方”國家對現代化的渴望從來沒有像現在這樣強烈，我們邁向現代化的腳步從來沒有像今天這樣堅定。



聯合國承載了各國人民對持久和平、共同繁榮的美好嚮往，見證了國際社會團結合作、追求進步的光輝歷程。習近平主席多次強調，聯合國的作用只能加強，不能削弱。面對百年未有之大變局，中國的呼籲是，順應時代發展潮流，錨定人類進步方向，作出正確歷史選擇。中國的主張是，堅持和平共處，打造持久穩定的安全格局；堅持開放包容，打造共同繁榮的發展格局；堅持和而不同，打造交流互鑒的文明格局；堅持公道正義，打造共建共享的治理格局。



今天的世界，各國安危休戚與共。面對各種全球性挑戰和風險，沒有任何國家可以獨善其身、獨享安全。各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重彼此的國家主權和領土完整，重視對方的合理安全關切，通過對話協商化解矛盾分歧，積極探索大國和平共處之道，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

