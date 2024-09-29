中俄海警艦艇編隊依法檢查北太平洋公海作業船

中評社香港9月29日電／記者29日從中國海警局獲悉，日前，中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海執行聯演聯巡任務。



新華社報導，編隊根據聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》，依法對作業船只進行檢查，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。



其間，編隊還進行了聯合搜救、聯合損管救生、聯合搜索違法船只等演練，展示了雙方高效協同配合能力。