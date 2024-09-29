20名緬北電詐犯罪集團頭目和骨幹被押解回國

中評社北京9月29日電／新華社報導，記者29日從公安部獲悉，近日，公安部派出工作組加強同緬方的執法合作，首次在緬甸仰光、曼德勒等地聯合開展打擊行動，一舉抓獲陳某衞、楊某等20名電信網絡詐騙犯罪集團頭目和骨幹，並組織一架民航包機成功將緬方移交的20名重大犯罪嫌疑人押解回國。此次行動是中緬兩國開展警務執法合作取得的又一標誌性重大戰果。



長期以來，陳某衞、楊某等人分別依附緬北果敢“四大家族”和徐老發等犯罪集團，掌控武裝力量，開設電詐窩點，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害等多種嚴重暴力犯罪。隨著緬北“四大家族”等犯罪集團遭到毀滅性打擊，陳某衞、楊某等20名犯罪頭目和骨幹就近潛逃至仰光、曼德勒等地。在掌握相關人員線索後，中緬雙方周密制定工作方案，成功實施集中抓捕，一舉抓獲上述全部犯罪嫌疑人。目前，已由相關地方公安機關分別押回，開展案件偵辦。



公安部有關負責人表示，電信網絡詐騙犯罪作為全球共同面臨的打擊治理難題，加強國際執法合作是大勢所趨，此次行動進一步推動了中緬聯合打擊機制常態化。下一步，公安機關將繼續固化完善國際執法合作經驗模式，與更多國家深化務實合作，依法嚴打涉我跨境電信網絡詐騙犯罪，切實維護中國公民合法權益。