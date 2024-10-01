社評：港澳在兩岸關係發展中大有可為

全球華僑華人促進中國和平統一大會8月20日在香港會展中心隆重舉行，主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”（中評社 林艶攝） 中評社香港10月1日電（評論員 束沐）第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇9月5日在台北開幕，台“立法院長”韓國瑜出席並致辭，這是疫後在台舉行規格最高的兩岸關係論壇；幾天後的9月10日，2024港粵澳台青年企業家峰會在香港舉行，來自兩岸和港澳約380位青年企業家共襄盛舉。我們認為，近段時間兩岸交流中“港澳元素”格外顯眼，反映出當前複雜嚴峻台海形勢下，港澳在兩岸關係中仍可扮演重要角色。



長期以來，港澳在兩岸關係中發揮特殊而關鍵的樞紐作用，也是“和平統一、一國兩制”的試驗田與示範區。過去一個時期，港澳受到兩岸關係惡化波及，港台、澳台交流面臨政治因素干擾，“台獨”勢力介入香港政局、製造動亂，民進黨當局詆毀抹黑“一國兩制”在港澳實踐與完善所取得的成就。不過，隨著香港邁入由治及興新階段，澳門迎來疫後恢復發展新機遇，以及台灣六成民意支持兩岸和平發展、交流合作，港澳在兩岸關係中的新定位、新價值，值得進一步探討與發揚：



第一，港澳是遏阻兩岸經貿“脫鉤斷鏈”的穩定力量，港澳與台灣維持並加強經貿紐帶，有助於兩岸經濟融合與中華民族經濟發展壯大。



根據台當局海關、經濟等部門統計，今年1至6月，台灣與香港貿易總額達到248.8億美元、與大陸貿易總額為833.2億美元，港台相互投資金額為4.1億美元、兩岸相互投資金額為15.5億美元。由此可知，當前港台貿易佔廣義兩岸貿易總額約四分之一、港台雙向投資佔兩岸雙向投資總額約五分之一，凸顯了香港在兩岸經貿關係中的“穩定器”地位。在兩岸經貿遭遇“脫鉤斷鏈”逆流、國際對華貿易“去風險化”的不利形勢下，這股穩定力量顯得彌足珍貴。與此同時，港澳與台灣的經貿合作機制逐步恢復。除了上文提及的“第10屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇”在台成功舉行、主辦方包括香港和澳門中華總商會以外，今年6月、8月間，台灣工商界人士組團訪港，考察綠能、觀光等產業發展、拓展商機。通過參訪交流，不少台商表示看好大灣區發展潛力，可見港澳“超級聯繫人”與“超級增值人”的角色，在兩岸經濟關係中還有很大發揮空間。

