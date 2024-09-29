【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄稱擊落多架烏軍無人機 殘骸跌落住宅引火警
http://www.CRNTT.com
2024-09-29 17:00:27
中評社香港9月29日電／俄羅斯國防部表示，防空系統通宵擊落125架烏克蘭無人機。
香港電台報導，西南部別爾哥羅德州當局匯報遇襲情況時表示，邊境城鎮舍貝基諾一名男子死亡，其他地區共有8名平民受傷。在鄰近的沃羅涅日州，地方官員說一架被擊中的無人機，跌落首府沃羅涅日市一座住宅大廈，引發火警，火勢受控，無人員傷亡。
較早時，烏克蘭官員表示，俄軍於當地周末凌晨攻擊東北部蘇梅地區一間醫院，最少10人死亡，超過20人受傷，部分人傷勢嚴重，所有病人被疏散到其他設施。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄白將簽安保條約，涉及核武器
(2024-09-29 10:34:08)
俄居民樓天然氣爆炸事故 普京親赴現場
(2024-09-28 22:50:11)
俄羅斯達吉斯坦共和國加油站爆炸
(2024-09-28 17:09:47)
俄修改核威懾國家基本政策影響幾何？
(2024-09-27 18:11:13)
普京：俄羅斯正擴大能源合作規模
(2024-09-27 16:46:57)
特朗普宣稱烏克蘭“已被摧毀”
(2024-09-27 15:52:09)
俄媒揭秘莫斯科多梯次防空系統
(2024-09-27 14:02:53)
俄稱控制一定居點 烏稱前線形勢嚴峻
(2024-09-27 12:16:21)
普京宣布擴大核威懾範圍 美媒擔憂
(2024-09-27 12:15:00)