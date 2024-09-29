俄稱擊落多架烏軍無人機　殘骸跌落住宅引火警

中評社香港9月29日電／俄羅斯國防部表示，防空系統通宵擊落125架烏克蘭無人機。



香港電台報導，西南部別爾哥羅德州當局匯報遇襲情況時表示，邊境城鎮舍貝基諾一名男子死亡，其他地區共有8名平民受傷。在鄰近的沃羅涅日州，地方官員說一架被擊中的無人機，跌落首府沃羅涅日市一座住宅大廈，引發火警，火勢受控，無人員傷亡。



較早時，烏克蘭官員表示，俄軍於當地周末凌晨攻擊東北部蘇梅地區一間醫院，最少10人死亡，超過20人受傷，部分人傷勢嚴重，所有病人被疏散到其他設施。