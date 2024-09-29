河內大學孔子學院慶孔子學院誕生20周年

中評社北京9月29日電／據人民網報導，河內大學孔子學院舉行“凝聚青春，中越友誼新活力”為主題的中國文化周系列活動慶典儀式，旨在慶祝全球孔子學院誕生20周年，深化中越青年友誼與合作，共同探索中華文化的博大精深。



河內大學孔子學院中方院長韋愛雲在致辭時說，河內大學孔子學院於2014年12月27日揭牌，由越南河內大學與中國廣西師範大學共建。作為越南唯一一所孔子學院，學院在過去的10年裡不僅在漢語教學、師資培訓、教材編寫等方面成果豐碩，還成功舉辦漢語水平考試、國際中文教師證書考試、中越翻譯能力等級考試等，致力於國際中文教師獎學金推薦以及中越兩國文化交流與推廣等工作，為推動越南國際漢語教育的多維發展及中越教育文化的深度交流作出了貢獻。感謝各界人士長期以來對河內大學孔子學院發展建設的支持。



中國深圳桃李未來教育集團董事長方錦峰在致辭中說，河內大學孔子學院是連接中越兩國文化的紐帶，為越南中文學習者提供了重要平台。國際中文教育是一項十分重要的事業，是促進中外文明交流互鑒、增進理解、凝聚共識、合作共贏的橋梁。深圳桃李未來教育集團將繼續加強與河內大學孔子學院的合作，共同促進國際中文教育與中越文化合作。



本次中國文化周系列活動內容豐富，氣氛熱烈，中華美食品鑒、手工刺綉、中越歌曲演唱等文化體驗活動吸引了1000餘人次踴躍參與。很多參加活動的越南學生表示，文化周系列活動中國味十足，參與趣味性強，通過活動增進了對中華文化的認識瞭解，對學習漢語的興趣更加濃厚。



本次活動為兩國青年學子增進瞭解、建立友誼提供了機會，為中越文化民間交流搭建了平台。河內大學孔子學院將繼續秉承“增進友誼、促進交流、推動合作”宗旨，為鞏固中越傳統友誼和促進兩國文化交流貢獻更多力量。