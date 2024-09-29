渝昆高鐵渝宜段開通運營

中評社香港9月29日電／29日上午，新建重慶至昆明高速鐵路重慶西至宜賓東段開通運營，重慶西至宜賓站最快48分鐘可達。該線路的開通，大幅壓縮了重慶與川南城市群時空距離，極大便利了沿線旅客出行，為成渝地區雙城經濟圈建設注入強勁動能。



新華社報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，渝昆高鐵線路自重慶樞紐重慶西站引出後，途經重慶市江津區和永川區、四川省瀘州市和宜賓市、貴州省畢節市、雲南省昭通市和曲靖市，接入昆明樞紐昆明南站，全長約700公里，設計時速350公里。全線分段建設，此次開通的重慶西至宜賓東段全長192公里，設重慶西、江津北、永川南、瀘州東、瀘州、南溪、宜賓東等7個車站。



渝昆高鐵渝宜段自2020年12月開工建設以來，建成中梁山隧道等11座隧道，架設了瀘州沱江特大橋等214座橋梁。建成通車後，鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達40列。重慶西至宜賓站間最快48分鐘可達，較目前動車組列車經成渝高鐵、成貴高鐵運行壓縮2小時35分鐘。



渝昆高鐵渝宜段是中國“八縱八橫”高速鐵路網北京至昆明通道的重要組成部分，東接重慶樞紐，西連成都至自貢至宜賓高鐵、成貴高鐵，中段在瀘州站與綿陽至瀘州高鐵交會，路網地位十分重要。其開通運營，進一步完善了區域路網結構，大幅壓縮重慶與川南城市群間時空距離。