華人科學家陳志堅獲頒2024年拉斯克獎

中評社北京9月29日電／據人民網報導，當地時間9月27日，美國拉斯克基金會在紐約舉行頒獎儀式，將2024年拉斯克基礎醫學研究獎頒發給傑出的華人科學家陳志堅，以表彰他發現能感知自身和外源DNA的cGAS酶。



拉斯克獎旨在表彰對人類疾病的理解、診斷、治療、治愈和預防方面的重大進展。9月19日，2024年度這一重要獎項公布獲獎名單。華人科學家、美國德克薩斯大學西南醫學中心教授陳志堅獲得拉斯克獎基礎醫學研究獎。其獲獎理由是，發現cGAS酶，解開了DNA如何刺激免疫和炎症反應的謎團。喬爾·哈本納、羅蒂·比耶爾·克努森、斯韋特蘭娜·莫伊索夫因在GLP－1藥物的發現與開發中所做出的開創性工作，共同榮獲拉斯克獎臨床醫學研究獎。這項成果為肥胖患者提供了新的治療方案。



在27日的頒獎儀式上，陳志堅說：“今天，我很榮幸獲得阿爾伯特·拉斯克基礎醫學研究獎，和我一同領獎的還有臨床醫學獎，GLP－1目前廣泛應用於臨床，這項研究花費了40年。我的夢想是，有一天我們對cGAS的發現將對臨床產生巨大的影響，並且我希望這不用超過40年的時間。”



拉斯克獎是陳志堅獲得的最新榮譽之一。9月17日，陳志堅還獲得了德國醫學領域的重要獎項保羅·埃爾利希和路德維希·達姆施泰特獎。



德克薩斯大學西南醫學中心校長丹尼爾·波多爾斯基稱讚陳志堅是世界上研究先天免疫的頂尖學者之一。他在寫給全校師生的一封信中表示：“這些最新榮譽是為了表彰陳志堅博士的變革性發現及其加速開發新療法治療自身免疫性疾病（如狼瘡）、開發先進的癌症免疫療法和開發新疫苗方法的潛力。陳志堅博士的工作體現了我們機構數十年來致力於基礎科學發現的卓越性，最終可以帶來更好的疾病治療和預防。”



陳志堅表示，將繼續探索免疫系統的複雜機制，以及如何針對cGAS通路治療人類疾病。



陳志堅籍貫福建安溪，是個從大山裡走出來的孩子。1966年，他出生在安溪縣長坑鄉南鬥村。高中畢業於安溪一中。從福建師範大學生物系畢業後，於1986年赴美國留學，並於1991年獲紐約州立大學生物化學博士學位。

