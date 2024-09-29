中華文化·馬來西亞吉隆坡營成功舉辦

（圖源：中國僑網） 中評社北京9月29日電／據中國僑網報導，9月9日至22日，由華文教育發展中心主辦，青島海外聯誼會承辦，青島開放大學、馬來西亞行知教育學苑協辦的“2024年中華文化大樂園——馬來西亞吉隆坡營”成功舉辦。



9月11日，“2024年中華文化大樂園——馬來西亞吉隆坡營”開營儀式在馬來西亞康樂國民型華文小學舉行。青島海外聯誼會副會長張輝、中國駐馬來西亞大使館文化參贊常珊、馬來西亞行知教育學苑會長莫澤林、馬來西亞吉隆坡教育局華文科助理教育廳長賴國俊、馬來西亞康樂華文小學董事長顔康益出席活動並致辭。



青島海外聯誼會副會長張輝、中國駐馬來西亞大使館文化參贊常珊將承載著中華文化傳承希望與夢想的大樂園營旗，授予馬來西亞行知教育學苑執行長莫澤林、馬來西亞康樂華文小學董事長顔康益及學生代表。



開營式文藝演出中，來自青島的教師團隊為學生們帶來了武術表演《武動乾坤》、中華詩朗誦《中國話》、民族舞串燒《大美中國舞》、民歌《敖包相會》和剪紙、書法、國畫、京劇譜展示等獨具中華文化風韵和青島特色的節目表演。老師們的精彩演繹讓在場嘉賓稱讚不已，更讓參加大樂園活動的華裔青少年們對即將開啟的中華文化體驗之旅滿懷期待。



在為期12天的大樂園活動中，青島市精心選派的12名才藝教師以中華文化為主題，依托齊魯文化豐厚底蘊和青島特色文化資源，按照“風”“雅”“頌”“游”四大教學版塊，教授了中國少林拳、太極扇、古典舞、民族舞、葫蘆絲、書法、剪紙、國畫、京劇臉譜、膠州秧歌、經典誦讀、民歌等12門課程。在老師們寓教於“樂”的教學引導下，馬來西亞華裔青少年營員們在輕鬆愉快的學習氛圍中，沉浸式體驗了中華優秀傳統文化的獨特魅力，實現了學會一首歌、一支舞、一套拳、一幅畫、一件手工藝的“五個一”活動目標，極大提升了華裔青少年學習中華文化的興趣。



9月21日，大樂園閉營儀式暨匯報演出在馬來西亞康樂國民型華文小學隆重舉行，近千名吉隆坡華校師生、家長參加活動，共同觀賞營員們12天的中華文化學習成果。演出中，剛柔並濟的太極扇和遒勁瀟灑的少林拳盡顯“功夫少年”風範；《詩韵二十四節氣》經典誦讀，演繹出四季輪回的詩情畫意；寓意吉祥的葫蘆絲演奏《歡樂齊頌》，用動聽旋律禮讚美好世界；婉轉悠揚的《茉莉花》等民歌聯唱傳遞出中華傳統民樂的動人芬芳；《俏剪生花》《戲說京劇臉譜》《丹墨飄香韵中華》等作品，展示出中華才藝的無窮魅力；豪邁奔放的蒙古族舞、溫婉優雅的古典舞、喜慶歡樂的膠州秧歌等多姿多彩的中國民族舞蹈，引來現場觀眾的陣陣喝彩。

