日本民眾惜別大熊貓“比力”“仙女”

中評社香港9月29日電／“這兩隻大熊貓猶如一束光，點亮了東日本大地震和新冠疫情籠罩之下陰沉的日本。”28日，在日本東京上野動物園旅日大熊貓“比力”和“仙女”的最後一個公眾參觀日，動物園副園長富田恭正這樣說。他感謝這兩隻大熊貓在5000個日夜給日本民眾帶來的無限溫暖與感動。



29日凌晨4時許，“比力”和“仙女”啟程離開上野動物園，踏上回國旅程。天未破曉，一些大熊貓迷便早早聚集在動物園門外與兩隻大熊貓告別，不少民眾流下不捨的淚水。



新華社報導，“比力”和“仙女”通過租借形式于2011年2月入住上野動物園，2017年自然繁殖產下“香香”，2021年又誕下龍鳳胎“曉曉”和“蕾蕾”，被日本網友稱為“大熊貓功臣”。“香香”已于去年回到四川。



由於“比力”和“仙女”都已19歲，出現高血壓等問題，東京都和中國野生動物保護協會協商，為使它們得到更好照顧和治療，決定盡早送還中國。上野動物園說，目前兩隻大熊貓飲食和日常活動狀況正常。



連日來，上野動物園格外擁擠。28日，約2000名日本民眾在動物園門口排起長隊，與“比力”和“仙女”依依惜別。



為送別“比力”和“仙女”，專程從愛知縣趕來的住田通宵排隊。“初次相見，我就愛上了大熊貓。”住田說，感謝它們給我留下了很多美好的回憶，希望它們健康長壽。



“比力”和“仙女”2011年入住上野動物園後不久，發生了東日本大地震，兩隻大熊貓災後亮相給日本民眾帶來無限溫暖。



吉田陽子是大地震的親歷者。“地震發生那年我特別傷心，今天看到它們覺得又一次被治愈了。”吉田淚流滿面地說，“比力”和“仙女”回國令她特別不捨，她努力克制自己的心情，希望用微笑送別。



由於排隊人數過多，動物園不得不限制接待人數。東京居民吉原睦子和女兒因來得稍晚，最終未能入園，不過她們計劃將來到中國去看望它們。“地震已經過去了13年，感謝它們長期以來帶來的鼓舞和很多治愈的瞬間。”吉原說。



“每日大熊貓”博主高氏貴博2011年起開始拍攝大熊貓的照片，現已拍了上百萬張。高氏說，2011年東日本大地震發生後，日本每天充斥著各種令人心情低沉的新聞，“比力”和“仙女”在上野動物園公開亮相的新聞令人鼓舞。



“慢走，保重!”“感謝大熊貓家族。”“希望你們回國後越來越好。”“比力”和“仙女”離開日本後，上野動物園內仍然展示著飼養員寫給大熊貓的溫馨寄語，也有網友通過動物園專門設置的留言專欄寫下諸多美好祝福，延續著他們對這對大熊貓的眷戀。