真主黨領導人身亡　黎以會否全面開戰

這是9月19日在黎巴嫩貝魯特拍攝的真主黨領導人納斯魯拉發表講話的電視畫面。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，以色列軍方28日發表聲明說，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉在以軍27日的空襲中死亡。真主黨此後發表聲明證實了該消息。



分析人士認為，儘管以色列近期已連續“定點清除”多名真主黨高層人物，但納斯魯拉之死影響遠大於其他人，以色列此次行動表明其戰略的“重大突破”。由於真主黨遭遇重創，同時伊朗等地區反以力量受多重因素限制難以協助真主黨大規模反擊以色列，黎以或持續呈現“低烈度衝突”狀態。



精心策劃的刺殺



以軍27日對位於黎巴嫩首都貝魯特南郊的真主黨地下總部發動精準空襲。據以色列媒體報導，以方事前通過情報部門得知納斯魯拉將在這裡與真主黨高層將領召開會議。



此次襲擊發生在以總理內塔尼亞胡在紐約參加第79屆聯合國大會一般性辯論期間。據報導，內塔尼亞胡在紐約所住酒店內批准了這一行動，隨後提前結束訪美行程回國。英國《每日電訊報》援引一名以高級官員的話說，內塔尼亞胡選擇此時前往紐約，部分原因是要蒙騙真主黨領導人，令其以為以方不會在此期間發動攻擊。



近期，以色列已空襲炸死多名真主黨高官，包括真主黨精銳部隊拉德萬部隊指揮官易蔔拉欣·阿基勒、艾哈邁德·馬哈茂德·韋赫比，真主黨火箭導彈部隊指揮官易蔔拉欣·庫拜西等人。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春說，真主黨高級將領接連遇襲，納斯魯拉仍選擇在總部召開會議，這表明真主黨可能並未充分認識到以色列的刺殺圖謀。



以色列與黎巴嫩真主黨之間的軍事衝突過去兩周驟然升級。9月17日和18日，真主黨成員使用的傳呼機和對講機等設備幾乎同時在全國範圍內爆炸，導致至少37人死亡，數千人受傷。以軍23日以來多次密集空襲貝魯特等地的所謂真主黨目標，造成大量平民傷亡。聯合國駐黎人道主義事務官員27日表示，黎巴嫩已有超過20萬人因這輪衝突流離失所。