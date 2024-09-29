中國—東盟攜手推進綠色轉型

中評社北京9月29日電／據新華社報導，9月28日，為期5天的第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會閉幕。展會期間，中國與東盟攜手共謀綠色低碳未來，推動區域經濟社會與生態環境協調發展成為熱議話題。過去數年，中國—東盟能源轉型合作範圍和深度不斷擴大。2000年至2020年，中國對東盟國家可再生能源項目公共投資總量，占同期東盟所收到的外國公共投資的60%。