王毅：和平本身就是道路

中評社北京9月29日電／據新華社報導，當地時間9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，就國際地區熱點問題闡述了中方立場。



王毅指出，和平是當今世界最寶貴的財富。有人問，有沒有通往和平的道路，實際上和平本身就是道路。沒有和平，發展難以為繼；沒有和平，合作無從談起。為了和平，哪怕仍有一線希望，就不應輕言放棄；哪怕還有一點可能，就要付出百倍努力。



烏克蘭危機還難以走向結束。當務之急是堅持“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”，推動局勢盡快降溫。中國正在做的，是發揮建設性作用，穿梭斡旋、勸和促談，而不是火上澆油、趁機漁利。本屆聯大期間，中國、巴西等“全球南方”國家共同成立“和平之友”小組，目的就是秉持聯合國憲章宗旨和原則，為政治解決危機匯聚共識，為實現和平前景貢獻力量。



巴勒斯坦問題是人類良知的最大創傷。加沙衝突仍在延宕，平民傷亡與日俱增。黎巴嫩戰火又起，強權不能代替正義。巴勒斯坦獨立建國的夙願不能再被迴避，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不能再被無視。全面停火刻不容緩，“兩國方案”是根本出路。中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中方近期推動巴勒斯坦內部和解取得突破。我們將繼續和志同道合的國家一道，為全面、公正解決巴勒斯坦問題，實現中東長治久安作出努力。