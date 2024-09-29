胡塞武裝稱為黎真主黨領導人復仇

中評社北京9月29日電／據央視新聞：也門胡塞武裝當地時間9月28日向以色列發射一枚導彈，揚言針對以色列總理本雅明·內塔尼亞胡，稱此舉意在為遭以軍暗殺的黎巴嫩真主黨領導人賽義德·哈桑·納斯魯拉復仇。



胡塞武裝發射的這枚導彈被以軍“箭”式系統攔截。按照以軍聲明說法，一枚地對地導彈28日晚間從也門射向以色列中部地區，“在以方邊境之外”被防空系統攔截。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞發表視頻講話說，胡塞武裝使用一枚高超音速彈道導彈襲擊了以色列本-古裡安國際機場，襲擊時機與內塔尼亞胡所乘飛機抵達時間重叠。



內塔尼亞胡剛結束出席第79屆聯合國大會一般性辯論，從美國紐約返回以色列。



本月中旬黎巴嫩發生大規模移動通信設備爆炸事件後，黎以局勢顯著升級。過去幾周內，以軍加緊對黎巴嫩真主黨領導層實施“定點清除”。9月27日，納斯魯拉在貝魯特南郊死於以軍空襲。



《以色列時報》報導稱，本月以來，胡塞武裝已經三次向以色列發射導彈。



胡塞武裝確認，27日上午向以色列特拉維夫發射一枚彈道導彈，稱要為遭以軍暗殺的黎巴嫩真主黨指揮官穆罕默德·侯賽因·薩魯爾報仇。這枚導彈被以軍防空系統攔截。



胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞26日發表電視講話稱，該組織堅定支持真主黨，將加大對以色列及其盟友打擊力度。



本輪巴以衝突去年10月爆發以來，胡塞武裝頻繁使用導彈和無人機在紅海、阿拉伯海等海域襲擊“關聯以色列”的船只，並不時對以色列陸上目標發動襲擊，以策應巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙地帶對抗以軍的行動。