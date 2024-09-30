中評社北京9月30日電／網評：75年來，新中國沒有對世界做什麼？



來源：中國網 作者：蔣新宇



今年是中華人民共和國成立75周年。75年來，世界大變化，中國大發展，中國同世界關係大調整。維護地球和平、提振世界經濟、參與全球治理、促進人類文明互鑒，中國為世界帶來了和平、發展、合作。



“君子有所為而有所不為”，這句中國先賢孔子的箴言，不僅是中國人的行事準則，也在中國的對外交往中得以生動體現。在回答好“中國為世界做了什麼”之後，“中國沒有對世界做什麼”同樣值得追問。



中國始終沒有對世界輸出過戰亂



當今世界，戰亂和衝突頻發，給許多國家和地區帶來了深重的災難。中國強調和諧共處，銘記“國雖大，好戰必亡 ”的警示，執著地追求著和平。



二戰後，冷戰陰雲籠罩世界，“強權即公理”甚囂塵上。在此背景下，中國提出和平共處五項原則積極回應時代呼喚，並堅持獨立自主的外交路線，積極謀求同世界各國和平共處，努力改善外部環境尤其是周邊環境。



與西方國家崛起的歷史過程不同，和平是中國發展的最大特點。中國沒有對外發動過任何侵略戰爭，沒有掠奪他國資源，卻用很短的時間實現了中國人民福祉的極大提高，實現了一個超大規模國家的和平發展。

