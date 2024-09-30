澳門行政長官候選人政綱宣講及答問大會舉行

圖為澳門特區第六任行政長官選舉“候選人政綱宣講及答問大會”現場。（圖源：人民網） 中評社北京9月30日電／據人民日報報導，澳門特區第六任行政長官選舉“候選人政綱宣講及答問大會”28日上午在澳門中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體舉行。澳門特區第六任行政長官選舉候選人岑浩輝向選舉委員會介紹參選政綱，並回答選委的提問。



“我深知，澳門‘一國兩制’實踐站在了新的起點上，強國建設、民族復興與澳門的未來、市民的福祉緊密相連。”岑浩輝說，“我參選，就是想盡一份力，團結社會各界，把澳門建設得更加繁榮和諧，讓市民生活得更加美好幸福。”



岑浩輝表示，參選理念是“奮發同行·持正革新”，“奮發”乃凝心，“同行”能聚力，“持正”則行穩，“革新”必致遠。參選政綱以滿足市民對美好生活的期盼為施政最大追求，以全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針為基本遵循，以維護國家主權、安全、發展利益為最高原則，以加快推進經濟適度多元發展、更好融入國家發展大局為使命願景。



岑浩輝分五個部分詳細闡述了施政構想，包括提升公共治理能力和管治水平、加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局、完善教育科技人才體制機制、大力保障和改善民生。



“我的願景是，通過五年的努力，打造‘法治澳門’‘活力澳門’‘文化澳門’‘幸福澳門’。”岑浩輝指出。