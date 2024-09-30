牛市財富效應　提振消費利經濟

港股急升令股民身家膨脹，他們因此會增加消費，並加速經濟增長。（大公報） 中評社香港9月30日電／受惠於內地加大金融支持經濟與美國減息兩大利好因素，港股進入上升周期，上周恒生指數大漲逾2300點，市值規模大增4萬億元，相當於平均每名股民財富進賬逾百萬元，預期對內需消費拉動香港經濟產生積極推動作用。



大公報報導，中國貨幣及財政政策操作空間遠比美歐為大，在溫和通脹之下，有條件進一步實施寬鬆的貨幣政策及積極的財政政策，強化經濟﻿復甦的基礎。例如目前內地銀行平均存款準備金率約6.6%，與國際主要銀行比較仍然較低，人行預告年底前可能再降准0.25至0.5個百分點，意味著可再釋放5000億元至10000億元人民幣的流動性，以加大金融對實體經濟支持的力度。



憧憬利好政策進一步加碼



因此，隨著一系列穩經濟政策措施推出，有理由相信中國可實現全年經濟增長5%左右的目標，刺激資金蜂擁流入A股及港股，上周滬深300指數及恒生指數分別上升15.7%及13%，以及分別創出2008年及1998年以來最大周升幅。



事實上，中國有能力、有信心保持經濟長期向好，中央政治局會議近日召開，會議強調要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，確保必要的財政支出。要發行使用好超長期特別國債和地方政府專案債，更好發揮政府投資帶動作用。同時，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量。會議又提出，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，同時要推出民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。這令市場憧憬內地在穩增長、穩房產、穩投資等領域的政策舉措將進一步加碼，促使內外資金持續大舉入市追貨，其中滬深股市市值在過去一周急增近9萬億元人民幣至72萬億元人民幣。



股民身家膨脹 平均進賬百六萬



至於港股，恒生指數上周五（27日）高見20600點，創出17個月新高，年內升幅擴大至21%，高於美國標普指數的20%，表現稱冠全球股市，港股可以大翻身來形容。值得留意的是，港股勁升之下，市值規模由前周的31萬億元大幅增加4萬億元，至上周五的35萬億元，股市財富在短時間內大進賬，以250萬股民計算，平均每名股身家進賬百六萬元。

