上海七招調整房策　廣州取消限購

廣州昨晚宣布全面取消限購。圖為廣州樓盤的睇樓人士。(大公報) 中評社香港9月30日電／存量房貸利率調整政策正式發布後，一線城市火速行動！其中上海深夜重磅發布“滬七條”，從調整住房限購政策、優化住房信貸政策、調整住房稅收政策等三方面出台七項細則；其後廣州官宣全域取消限購；深圳也取消限售，外圍區域放開限購。



大公報報導，繼人行昨晚發布一系列房貸新政後，上海隨即推出《關於進一步優化本市房地產市場政策措施的通知》，明確10月1日起施行。《通知》在調整住房限購政策的同時，對首套、二套房貸款政策予以優化，個人對外銷售住房增值稅征免年限亦同步調降，並針對住房限購、信貸、稅收等政策，提出7方面具體措施。



上海中原地產市場分析師盧文曦指出，新政進一步降低了限購門檻，既讓剛需買家更容易“上車”，也通過政策優化照顧部分非滬籍改善型住房需求。他認為，首付比例的降低，向剛需買家釋放友好姿態，且進一步降低購房門檻，“降低首付比例＋降息”的組合，可有效降低購房者月供和置業總成本。



緊隨上海，廣州市政府昨日深夜宣布全面取消限購，成為內地一線城市中首個全面退出限購政策的城市。該通知指出，自9月30日起，取消居民家庭在該市購買住房的各項限購政策，以促進房地產市場平穩健康發展。



8月新樓成交面積增16%



記者梳理發現，今年以來，廣州樓市一直處於比較低迷的狀態，成交量有所回落，但整體銷售成績依然亮眼。儘管8月份是樓市的傳統淡季，廣州新房成交面積為51.15萬平米，環比下降16.5%，同比則上升16.1%。



廣州是港人購房的熱門城市。新政策實施後，香港購房者將不再受到購房套數的限制。