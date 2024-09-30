富權：民進黨“立委”打臉黨主席賴清德？

中評社香港9月30日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：民進黨“立委”打臉黨主席賴清德？以下為文章內容。



台灣地區民進黨當局提出的“中央政府”總預算案先後在“立法院”院會及程序委員會遭到在野聯盟“封殺”後，民進黨當局極為緊張，擔心明年度的建設計劃以至平常開支都受到影響，“窒礙”民進黨當局的“政績”，因而分頭出動“解圍”及動員。



這邊廂，負責向“立法院”提交總預算案的“行政院長”卓榮泰，罕見地向中國國民黨籍的“立法院長”韓國瑜示好，邀請其“坐低，斟杯茶，食個包，傾下匭”（其實是喝咖啡），低聲下氣地要求韓國瑜及國民黨黨團“手下留情”，盡快恢復審查總預算案。



那邊廂，身兼民進黨主席的賴清德，在本週三的民進黨中常會上對民進黨“立委”立下“軍令狀”，內容包括：第一、黨團會議所有成員要全程參與；第二、程序委員會、八大委員、“立法院”院會要全勤參與；第三、全面服從黨團指揮。



中常會後，作為當然中常委出席會議的民進黨黨團書記長吳思瑤，不無炫耀及得意地對記者說，在第一個會期，民進黨黨團幾乎是每天都下達甲級動員令。言下之意，就是民進黨“立委”將會貫徹黨主席的“軍令狀”，在“立法院”審議總預算案的過程中，將會“命令必達”，全員出動。



昨日是賴清德下達“軍令狀”後，“立法院”的第一個院會，議程是繼續邀請卓榮泰率領各部會首長，到“立法院”報告施政計劃及備質詢。既然有黨主席的“軍令狀”命令民進黨“立委”為“行政院長”及各部會首長“保駕護航”，各部會首長應當是“信心滿滿”，依時出席。



但可能是某些部會首長對“憲法法庭”判決“國會改革”五法暫緩執行，因而對“國會改革”五法中有關“藐視國會罪”的規定“當佢冇到”，竟然有四位首長“因公請假”，由其副手代為出席。



這四位部會首長是：“外交部長”林佳龍、“經濟部長”郭智輝、“僑委會”委員長徐佳青、“原民會”主委曾智勇。不過，他們均有依法向“立法院”提交相關請假文件、委由代理人出席。而“行政院”發言人李慧芝也具體說明他們請假確實是為了某項“公事”。李慧芝還表示，為遵守《立法院職權行使法》第二十六條規定，並彰顯行政機關對於“立法院”的尊重，卓榮泰於本會期開議前，即已要求各機關首長於總質詢期間，除因陪同“總統”接待外賓、重要公務出境、接待重要外賓或其他重大緊急事務須親自處理外，均應親自出席；如確實因為上述事由致無法出席時，亦須於事前辦妥請假手續，務必讓“立法院”充分知悉相關請假資訊。李慧芝有此“謙卑”態度，可能是盡量避免“得罪”在野黨“立委”，希望能夠盡快恢復審查總預算案。



更令人感到愕然的是，民進黨黨團的五十一名“立委”，竟然只是有二十一人出席院會，出席率為百分之四十一，亦即沒有“過半”。而且更荒唐的是，連民進黨黨團總召柯建銘也“蛇王”了。這也難怪，既然連民進黨“黨鞭”都沒有掛帥出動，民進黨“立委”當然也就不會“衝鋒陷陣”，以至是陣地都沒有上了。

