富權：“台灣有事即日本有事論”或被“攤凍”

中評社香港9月30日電／澳門新華澳報30日發表富權文章：“台灣有事即日本有事論”或將會被“攤凍”。以下為文章內容。



於本月二十七日在日本自民黨總裁第二輪投票取得“逆轉勝”，當選自民黨第二十八任總裁的石破茂，將會在明日召集的日本臨時國會上，在自民黨在參眾議院掌握多數席次的優勢下，按照慣例將會獲指名為日本第一百零二任首相，而日本新內閣預料也將在同一天上路。



石破茂當選為日本自民黨總裁，並因此而出任日本新首相，讓台灣地區的民進黨人欣喜若狂，認為石破茂的出任日本新首相，將會有利於日本與台灣地區的關係。其理由是，石破茂是一位“親台派”，經常訪問台灣地區，而且與賴清德有私人關係。二零二二年七月底訪問台灣地區時，獲得蔡英文會見；今年八月間再次訪台時，獲得賴清德會見。而且更“巧合”的是，日本前任首相岸田文雄於八月十四日宣布不競選連任自民黨總裁，投下日本政壇震撼彈之時，石破茂正好在台灣地區訪問，並於前一天剛與賴清德會晤，而石破茂也是在台灣地區公開宣布自己將參選自民黨總裁。



按照這個“連帶關係邏輯”，由於石破茂是在台灣地區宣布參選，因而使得本來不被看好，實際上是在第二輪投票時才“有驚無險”地“逆轉勝”當選，因而會被重視“風水”的日本人，認為石破茂是沾了“台灣因素”的“光”才能夠當選，石破茂必然將會“知恩圖報”，對台灣當局友好。



其實，這是“不識廬山真面目，只緣身在廬山中”，民進黨人只是“唯心論”地推理石破茂在台灣地區宣布參選，與“逆轉勝”當選的所謂“因果關係”，而缺乏了那麼一點“唯物論”實事求是地觀察石破茂在台期間的言行。



實際上，石破茂這次訪台，是以率領“思考日本安全保障議員之會”訪問團的名義進行的。既然是“思考日本安全保障”，就會讓人們聯想起安倍晉三當政時，曾經成為熱門話題的推動《與台灣關係法》的立法，及大肆鼓吹的“台灣有事就是日本有事論”。但是，石破茂這次訪台，在被台灣媒體追問，若台海爆發衝突，日本是否應該表態、甚至協防台灣時，卻是表示“要是台海當真爆發衝突，日本應該如何應對，不方便在這邊做出回答”。石破茂在被問到日本是否需要立法加強日台關係時，他又表示“個人不認為有這個需要”。

