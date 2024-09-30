人行再發房策紅包　提振信心穩定樓市

人行在國慶長假前發布一系列利好政策，有望對內地樓市帶來支持。（大公報） 中評社香港9月30日電／人行國慶長假前發布一系列房貸利好政策。人行昨晚出台多項重磅政策，包括引導商業銀行於10月31日前開展1次存量房貸利率批量調整、允許變更房貸利率在LPR基礎上的加點幅度、取消房貸利率重定價周期最短1年的限制，以及將首套和二套房最低首付比例統一為不低於15%等。



大公報報導，此外，人行對保障房再貸款政策進行優化，強調將滿足房地產行業合理融資需求。分析稱，此番政策是對中央有關房地產調控“止跌回穩”精神的落實，相關舉措有助於扭轉市場偏弱預期。隨著一系列政策的落地，以及各地政策的及時跟進，四季度內地樓市成交量有望走出“翹尾行情”。



從政策優化內容看，人行允許變更房貸利率在LPR基礎上的加點幅度，借貸雙方可通過協商變更合同等方式調整加點幅度，以更準確體現市場供求、借款人風險溢價等因素變化。人行明確，後續市場競爭機制可促使商業銀行與借款人自主協商、適時調整加點幅度，不需要等到新老房貸利差積累較大後再由商業銀行進行批量調整。



五大行：開展調整房貸息工作



政策還明確，取消房貸利率重定價周期最短為1年的限制。要求自今年11月1日起，新簽訂合同的浮動利率房貸，與除房貸之外的其餘浮動利率貸款保持一致，可由借貸雙方自主協商確定重定價周期。同時，符合條件的存量房貸借款人在與商業銀行協商調整房貸利率加點幅度的同時，也可調整重定價周期，使存量房貸利率及時反映定價基準（LPR）的變化，暢通貨幣政策傳導。



對於“存量房貸利率如何調降的問題”，人行表示，市場利率定價自律機制將發布倡議，引導商業銀行於10月31日前開展1次存量房貸利率批量調整。對於加點幅度高於－30基點的存量房貸利率，將統一調整到不低於－30個基點，且不低於所在城市目前執行的新發放房貸加點下限（如有），使得利率水平靠近全國新發放房貸利率附近，預計平均降幅0.5個百分點左右。



工農中建交等國有五大銀行紛紛響應，其存量房貸利率調整工作已在推進或開展中。交通銀行相關負責人向《大公報》表示，正依法有序開展存量商業性個人住房貸款利率調整的準備工作，擬於10月12日發布具體操作事宜，且在10月31日前，統一對存量商業性個人住房貸款利率實施批量調整。



除調整存量房貸利率和首付比例政策外，人行還發布《關於優化保障性住房再貸款有關要求的通知》，明確對金融機構發放的符合要求的貸款，人行向金融機構發放再貸款的比例“從貸款本金的60%提升到100%”。



分析：成交有望年底回升



值得一提的是，人行、國家金監總局還聯合發布兩項通知，一是對於貸款購買住房的居民家庭，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於15%。二是支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期政策的適用期限延長至2026年12月31日，借此滿足房地產行業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。



仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，中期看，隨著近期房地產領域利好政策的逐步落地實施，房地產投資和建設活動有望得到提振，預計政策還將提振購房者情緒、穩定樓市銷售。



上海中原地產市場分析師盧文曦相信，此次系列政策將令房地產市場各方獲得切實好處，也將為市場交投產生直接推動。得益於近期內地樓市利好政策的頻出，市場樂觀情緒開始回歸，“10月樓市交易量有望止跌企穩，四季度成交量或將走出‘翹尾行情’”。