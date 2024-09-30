﻿港大成立計算與數據科學學院

港大的計算與數據科學學院教職員慶祝學院成立。（大公報） 中評社香港9月30日電／大公報報導，香港大學（港大）宣布成立計算與數據科學學院（School of Computing and Data Science，簡稱CDS），致力鞏固和推動計算與數據科學、人工智慧、統計決策科學、金融科技，以及精算學等領域的教育和研究發展。新學院由工程學院的計算機科學系和理學院的統計及精算學系組成，旨在通過學科融合激發創新，並促進校內外跨學科合作。



擬推新課程 結合AI與數據



計算與數據科學學院於2024年7月1日正式成立，定於10月24日（星期四）舉行開幕典禮，並將於2025－26學年收生。新學院共開設八個本科生課程，除了整合旗艦課程工學學士（計算機科學）外，還計劃推出新課程工學學士（人工智慧與數據科學），該課程設計為獨立或“AI＋X”雙學位課程。此外，港大將為新入學的本科生提供人工智慧素養微證書，而計算與數據科學學院則是提供微證書的主要教學部門。



新學院推出決策分析學、風險管理學及統計學三個理學士課程。新學院成立後，現有本科生的課程將維持不變，研究生課程方面，CDS將與業界緊密合作，設計符合市場需求的新課程。



首席副校長王於漸教授指出，隨著計算科技、數據科學與AI的迅猛發展，未來對頂尖人才的需求將激增。港大成立CDS正是回應這一全球趨勢，與香港及國家科技戰略相契合，旨在引領香港成為國際計算與數據科學教育與研究中心。



CDS首屆總監由人工智慧講座教授馬毅擔任，他表示新學院將融合多學科優勢，推動創新教育、開拓跨學科研究，培育掌握創新知識與技術的未來人才。