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甘肅禮縣三國文化產業園開園
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2024-09-30 11:32:16
9月28日，演職人員在甘肅禮縣三國文化產業園開園活動現場表演。（圖源：新華社）
中評社北京9月30日電／據新華社報導，9月28日晚，以諸葛亮“六出祁山”為背景打造的甘肅禮縣三國文化產業園正式開園。產業園集三國主題旅遊、歷史穿越體驗、戶外親子拓展等多元業態於一體，為遊客帶來全新的文化旅遊體驗。禮縣曾是三國古戰場，近年來，當地深入挖掘三國文化底蘊，加速推進歷史文化遺產與旅遊深度融合發展，持續擦亮文化旅遊品牌。
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