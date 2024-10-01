達巍：特朗普或哈里斯上任 對華政策會如何

9月29日，人大重陽區域國別論壇之美國系列第十一場“中美關係：走向新常態還是更大風浪”開講。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京10月1日電（助理記者 李澤璇）9月29日，人大重陽區域國別論壇之美國系列第十一場“中美關係：走向新常態還是更大風浪”開講，主講人為清華大學社科學院國際關係學系教授、清華大學戰略與安全中心主任達巍。



達巍首先解讀了當前的美國政治形勢。他表示，今年的美國大選備受關注，美國社會表現出前所未有的社會撕裂與政治動蕩，像候選人在主持集會時遭遇刺殺這樣的事件在以往十分罕見，不過美國社會應對社會撕裂和政治動蕩的適應性比較強，總體不會受到大的影響。



隨後，達巍分別就民主黨和共和黨當選執政的兩個情境，對美國新政府國內政策、外交政策和對華政策方向展開研判。



達巍說，特朗普如果上任，可能會持續放任、縱容身邊極端反華政客和學者發動對華政治戰、輿論戰，重拾直接攻擊中國黨和政治與意識形態的話術，掀起在戰略、學術、媒體、科學界排除“中國影響”的風潮。在經貿方面，特朗普可能會重啟對華貿易戰，意圖消除巨額對華貿易逆差、促進製造業回流，迫使中國推行結構性改革。配合關稅戰，特朗普新政府也將通過引導美元有序貶值、實施稅收激勵等措施，裹換美資離開中國。



對於哈里斯上任後的政策與中美關係走向預測，達巍認為，中美可能會走向一種“不舒服的共存”。在對華貿易問題上，哈里斯雖然強烈批評特朗普的關稅政策，但並未承諾放鬆貿易限制。



至於台灣問題，達巍認為，哈里斯與特朗普在處理台灣問題思維不同，但對中美關係的發展均具有挑戰性。特朗普雖然看重全球治理中與盟伴的關係，但對於台灣問題“並沒有太強的保護欲”。與特朗普“更具交易性”的方式來協防台灣相比，哈里斯可能會繼續追隨拜登對台政策，即美方將繼續反對任何一方單方面改變現狀的任何行為，會繼續支持台灣建設所謂“防衛能力”。

