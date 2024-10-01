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中評鏡頭：烈士紀念日 少先隊員們獻花瞻仰
http://www.CRNTT.com
2024-10-01 00:20:52
現場少年兒童向烈士獻唱了《我們是共產主義接班人》（中評社 郭至君攝）
中評社北京10月1日電（記者 郭至君）烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式30日上午在北京天安門廣場隆重舉行，習近平等黨和國家領導人向人民英雄敬獻花籃。中評社記者現場看到，現場少年兒童向烈士獻唱了《我們是共產主義接班人》。之後，從各個學校選拔出來的優秀少先隊員們身著白色襯衫、黑色長褲或裙子，佩戴著鮮艷的紅領巾，手持鮮花，排著整齊的隊列一步步走向人民英雄紀念碑，向先烈們獻上手中的鮮花。
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