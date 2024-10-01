中評鏡頭：威武三軍儀仗隊 國家靚麗名片

步伐整齊劃一，抬腿高度都一致（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月1日電（記者 郭至君）9月30日是國家設立的烈士紀念日，當天上午，習近平等黨和國家領導人同各界代表一起，在天安門廣場向人民英雄敬獻花籃。中評社記者在現場看到，參加敬獻花籃儀式的三軍儀仗隊士兵們各個昂首挺胸，英姿颯爽，抬手、敬禮、邁步等動作整齊劃一，仿如一人，吸引了不少現場中外記者的注意。



據悉，二戰結束之後，為迎接美國總統特使馬歇爾的訪問，中國共產黨決定組建一支專業的儀仗隊並開展正規訓練。1946年3月4日，馬歇爾訪問中國，在毛澤東、周恩來、朱德等領導人的陪同下，儀仗隊進行了首次檢閱，標誌著中國人民解放軍儀仗隊的誕生。因其特殊的職能，三軍儀仗隊直接受到黨中央和軍委的領導。在強大的後援和指揮體系支持下，他們同時受北京市委和市政府的領導，在維護首都安全和重大活動中發揮著重要作用。



由於三軍儀仗隊的選拔極為嚴格，整個隊伍僅有約700人。鑒於他們執行的任務重要性，選拔過程非常嚴苛，符合條件並被選中的人員將接受中央的更高要求訓練。訓練內容廣泛，涵蓋姿態、禮節及生活秩序。其中，姿態訓練是基礎且至關重要的，包括軍姿訓練、正步訓練和表情訓練等。軍姿不僅代表著整齊的軍事素養，也是展示軍人精神面貌的重要部分。正步是儀仗隊員基本訓練之一。通過反復練習，他們能夠展示出標準整齊、高度一致的步伐。儀仗隊士兵的訓練嚴苛而艱苦，“鐵血柔情”的背後是無數次的辛勤付出。他們不僅要應對惡劣天氣，還要承受長時間的高強度體能訓練，這種訓練不僅是對身體極限的挑戰，也是對精神意志的考驗。



作為中國軍隊一張靚麗的名片，不管是在國內還是國外，無數重大場合中，中國儀仗兵都用他們那堅定而整齊的步伐、威武且挺拔的身姿，展示著中國軍人的風采、彰顯出泱泱大國的豪邁。

