中評鏡頭：國慶節天安門廣場蔬果花籃首亮相

“祝福祖國”巨型花籃亮相天安門廣場中心（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月1日電（記者 郭至君）今年是新中國成立75周年，北京天安門廣場、長安街沿線一組組花壇於9月25日正式完工、陸續秀出全貌，烘托熱烈祥和的喜慶氛圍。其中“祝福祖國”巨型花籃亮相天安門廣場中心，首次以喜慶的蔬果花籃為主景，體現“蔬果飄香、繁花似錦”的寓意。



中評社記者在天安門廣場上拍攝時注意到，大花籃內除傳統的牡丹花、月季花等花卉外，首次選取了葫蘆、南瓜、辣椒等蔬果。據介紹，選取這三種蔬菜的原因是因為它們都很接地氣，與百姓生活密切相關，且有著美好寓意。其中，辣椒象徵紅紅火火，南瓜象徵豐收與希望，葫蘆象徵福氣與財富。



整個大花壇底部直徑45米，為如意圖案，寓意吉祥如意、國泰民安。花壇頂高18米，籃體高16米，籃盤直徑12米。在籃體南側書寫“祝福祖國，1949-2024”字樣，在籃體北側書寫 “普天同慶，1949-2024”字樣。兩側綠地延續吉祥如意花帶布置方式，花卉布置總面積5050平方米，兩側花球共18個。



據悉，中心花壇持續改進建模技術的應用，今年首次嘗試從花籃小樣中的仿真花朵進行建模，獲取更精準的數據，用機械臂插制時，把“小”花籃中的小樣效果，通過精準的定位，用更短的時間完美復刻放大，同時確保大花籃360°觀賞效果。花籃整體為鋼架結構，籃身為玻璃鋼結構，可抗10級大風。



自2012年以來，天安門廣場國慶中心花壇一直以“大花籃”形式呈現，年年歲歲花相似，歲歲年年花不同。花籃、花果籃、“五穀豐登”大花籃等多種形式，深受全國人民的喜愛。

