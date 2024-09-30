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阿聯酋說阿駐蘇丹大使官邸遭襲
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2024-09-30 15:14:28
中評社北京9月30日電／據新華社報導，阿聯酋外交部29日發表聲明說，一架蘇丹軍機襲擊了阿聯酋駐蘇丹大使官邸，對大使官邸建築造成“廣泛破壞”。阿外交部對此表示強烈譴責，要求蘇丹軍方承擔全部責任。
聲明說，此次襲擊公然違反外交館舍不可侵犯的基本原則，阿聯酋將就此致函阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟和聯合國。
聲明沒有說明襲擊發生的時間以及是否造成人員傷亡。
蘇丹軍方尚未就此表態。
2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。
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