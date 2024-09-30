極右翼政黨在奧地利國民議會選舉中獲勝

中評社北京9月30日電／據新華社報導，奧地利內政部9月30日凌晨公布的初步計票結果顯示，由赫伯特·基克爾領導的極右翼政黨奧地利自由黨在29日舉行的國民議會選舉中獲勝，首次成為議會第一大黨。



計票結果顯示，自由黨獲得29.2%的選票，創下該黨在國民議會選舉中的歷史最高得票率；排名第二的是由現任總理內哈默領導的人民黨，得票率為26.5%，與2019年國民議會選舉時相比降幅明顯；第三到第五名中，傳統大黨社民黨得票率21.0%，新奧地利黨得票率9.0%，現與人民黨聯合執政的綠黨得票率8.0%。



國民議會全部183個議席由上述5個政黨按得票率進行分配：自由黨58席，人民黨52席，社民黨41席，新奧地利黨17席，綠黨15席。其他參選黨派因得票率低於4%的門檻未能進入議會。



奧地利媒體和分析人士普遍認為，儘管自由黨在選舉中獲勝，但其議席數量遠未過半，選後新政府的組閣談判將異常艱難。



內哈默29日晚表示，儘管人民黨沒有實現得票率第一的目標，但他堅持不與自由黨聯合組閣的立場。社民黨、新奧地利黨和綠黨領導人在選後也各自重申了不願與自由黨合作的立場。基克爾則表示，他願與所有政黨商討組閣事宜。奧地利總統範德貝倫同日表示，各方應尋求妥協和解決方案，他將與進入議會的各個黨派舉行會談。