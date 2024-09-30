中評社北京9月30日電／網評：大陸雷霆手段 “台獨”分子無所遁形



來源：大公報 作者：朱穗怡



大陸方面近日首度披露一個由“台獨”勢力豢養的名為“匿名者64”的黑客組織，並依法對三名實施相關網絡攻擊活動的台灣資通電軍現役人員立案偵查，還公布了此三人的照片，震驚台灣社會。因為在許多人眼中，黑客藏身於無邊無際的虛擬網絡世界，通過散播電腦病毒或惡意軟件發動攻擊，是神秘而又危險的人物，但如今這些“鍵盤軍”無論藏得多深，都會被大陸安全部門揪出來。大陸方面雷厲風行的遏“獨”手段不僅對島內黑客組織產生強烈的震懾效力，也重挫“台獨”分裂勢力的囂張氣焰。近年大陸方面遏制“台獨”的手段越來越多元化，越來越具有阻嚇性，除了在軍事方面，還在政治、經濟、法律、國家安全等領域實施反“獨”措施，已形成一套防“獨”、遏“獨”、懲“獨”的組合拳。



2016年5月民進黨蔡英文上台，拒不承認“九二共識”、不承認兩岸同屬一個中國，導致兩岸關係大幅倒退、台海局勢持續緊張。今年台灣地區領導人選舉，由於國民黨和民眾黨“合作失敗”，讓衹有四成支持率的民進黨賴清德當選，使民進黨首次連續第三次執政。兩岸輿論圈於是出現了一種悲觀的聲音，認為“大陸方面衹有使用武力手段才能統一”。其實，打擊“台獨”並非衹有使用武力這一條路。



在軍事方面，解放軍軍機、軍艦在台灣海峽及周邊已形成常態化巡航，而且解放軍近年還在台島周圍進行了數次“圍島軍演”，讓台軍疲於應對，對台軍官兵產生了巨大的心理壓力。據說，原本人手就匱乏的台空軍出現飛行員“退役潮”，台軍多個戰鬥部隊編現比不足8成，且志願役人數是6年來新低。



在經濟方面，當年兩岸簽署的《兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）是建立在“九二共識”的政治基礎上，但民進黨執政以來拒不承認“九二共識”，而且還限制大陸2509項產品入島，所以大陸方面宣布中止ECFA清單中146項台灣產品的優惠關稅，涵蓋石化、機械、汽車零配件和紡織物等，最近又取消了台灣34項漁農產品進口大陸的零關稅，預計日後這34項台農貨輸入大陸恢復正常稅率後，需支付關稅約107萬美元，大大增加了台農的銷售成本、降低了其競爭力。這是大陸方面告誡台灣業界：搞“台獨”就沒有和平、沒有發展，支持“台獨”就是助紂為虐，只會損害切身利益。最近有調查顯示，支持統一的台灣企業比例大增。



在法律方面，大陸方面制定了“台獨”頑固分子清單，至今已有十名“台獨”頑固分子被列入清單，受到制裁。今年6月大陸方面還頒布了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。該司法文件規定了依法終身追責、缺席審判等相關原則，意味著“台獨”頑固分子即使身在台灣或海外，大陸司法機構也可以根據其相關罪行開庭審查並進行判決，不論觸法的“台獨”頑固分子躲到哪裡、躲藏多久，都會被追究法律責任，而且刑罰最高可判死刑。



在安全方面，國安機關繼連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件、打掉一大批在大陸布建的間諜情報網絡後，又破獲了“台獨”網軍，還把三名實施相關網絡攻擊活動的台灣資通電軍現役人員的照片公布於眾，給台灣社會投下一顆震撼彈。



大陸雷霆手段，“台獨”分子無所遁形。可見，大陸方面打擊“台獨”勢力的工具既多元又靈活，並非只剩下武力手段。一直以來，大陸方面都強調，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是大陸方面解決台灣問題的第一選擇。儘管遇到種種困難和阻力，但大陸方面仍然堅持不懈地爭取和平統一，體現了大陸方面對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視與維護。