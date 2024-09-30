網評：假立場　黑新聞　唱衰不了香港繁榮

中評社北京9月30日電／網評：假立場 黑新聞 唱衰不了香港繁榮之真相



來源：大公報 作者：吳志斌



9月26日，香港區域法院宣布，《立場新聞》前總編輯鐘沛權及時任署任總編輯林紹桐分別判囚21個月及11個月，後者因被診斷出患有罕見疾病獲進一步減刑，當庭釋放。法官堅持認為，《立場》並非“單純的新聞工作者”、“打擦邊球的人才會擔心誤墮法網”，認為該報曾為特定“民主派”人士助選，重申《立場》意圖發布煽動言論。



2021年12月29日，香港國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》“串謀發布煽動刊物罪”為由，拘捕鐘沛權和林紹桐，同日《立場》宣布停運。早在今年8月29日，法官已表示《立場》的政治理念是“本土主義”，“媒體路線為支持及促進香港本土自主，並成為‘抹黑和中傷中央及特區政府的工具’”。《立場新聞》落得如此下場，是其罪有應得，惡行纍纍的結果。



《立場》從創辦初期就“預設立場”，以新聞之名行煽動渲染之事，以真相之名發布仇恨政府和國家的暗黑言論。在2019年黑暴期間，《立場》不僅在其社論中公開“自豪”地宣傳自己“針對警察”的立場，甚至串通其他記者在警方記者會上戴上白色安全帽、貼上抗議字句來進行示威。尤其在多次衝突事件中為暴徒洗白，甚至英雄化暴徒的非法行徑。此外，更不要說其平台肆意刊登反華政客的仇中恐中言論，激化香港本土矛盾，以“集權城市”、“恐慌性移民”、“剝削人權”等字眼，散播虛假新聞。



9月26日的量刑結果公布後，特區政府在其公開聲明中表示法官判刑“彰顯公義”，並指出“本案自作出判決後，部分人士就香港的新聞及言論自由表達憂慮，亦有外媒或其他別有用心人士及反華組織、反華政客作出不符事實及純為政治目的之言論，惡意抹黑香港特區”。然而，部分海外政客和組織卻掩飾不住自己的虛偽本性和霸權邏輯。例如，歐盟對外事務部發表聲明稱，是次案件定罪是香港“新聞自由空間日益縮小的另一個跡象”，並“可能進一步壓抑多元化的思想交流和資訊的自由流動，而這兩項是香港經濟成功的基石。”美國眾議院外交事務委員會主席、眾議員麥考爾（Michael McCaul）更是公開譴責香港法院的裁決，稱這份審判顯示出了不人道的“政治動機和對社會的普遍控制”、“現在面臨著令人心寒的現實，即行使公民自由——包括言論自由——都可能會被根據中國法律起訴”云云。



為此，外交部駐港公署公開表達強烈不滿和堅決反對。“新聞自由”從來都不是從事違法犯罪行為的“擋箭牌”和“金鐘罩”。“立場”一案屬於香港自己的事務和中國內政。美西方部分政客在“新聞自由”問題上大做文章，借由“立場新聞案”來譴責中國政府的“非人道”、“非民主”的立場，無異於“賊喊捉賊”、“掩耳盜鈴”。

