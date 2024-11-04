中美建交45年 王棟談美大選與中方應對

北京大學中外人文交流研究基地執行主任、北京大學國際關係學院長聘正教授王棟接受了中評社記者專訪（中評社 羅方玲攝） 中評社北京11月4日電（記者 郭至君 實習記者 羅方玲）今年是中美建交45周年，日前，北京大學中外人文交流研究基地執行主任、北京大學國際關係學院長聘正教授王棟接受了中評社記者的深度專訪，談及馬上要投票的美國大選以及兩位候選人的各自特色。另外，王棟也談到了美囯對華認知作戰以及中方如何應對的議題。王棟認為，這一次大選是本世紀最激烈的美國大選，無論哪一位候選人都可能是以微弱優勢勝出。以下為專訪全文：



中評社記者：美國總統選舉已經開啟提前投票，美媒分析文章指，今年的總統選舉是“本世紀以來最勢均力敵”的一場，投票即將進行，您認為目前來看，誰更具有競爭力一些？



王棟：2024年美國大選，的確是本世紀最激烈的美國競選，也是“本世紀以來最勢均力敵”的一場競選。目前離大選只剩下不到一周時間，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普在七大搖擺州的廝殺達到白熱化的程度，從民調來看，難解難分。兩位候選人都各有優勢，但也各有劣勢。無論此次誰勝選，最後很可能都是僅以微弱優勢勝出。



一方面，賀錦麗佔據女性、黑人、檢察官經歷、現任副總統等政治優勢，在與特朗普的首輪辯論後就吸引大量競選資金，遠超特朗普吸引的資金，在政策議程上支持女性墮胎權、支持LGPTQ等少數身份群體、關注醫療與就業等民生問題，這使她能夠吸引很大一部分民主黨的“鐵粉”和一大部分歷來親民主黨的中間派選民。但是，由於作為現任副總統，背負著美國在哈以衝突中明顯偏袒以色列的包袱，引發國內大量穆斯林移民群體的不滿，尤其在同情巴勒斯坦的青年群體中，可能會失去一部分選票。



另一方面，前總統特朗普則官司纏身，受到兩次彈劾，因為反墮胎、反移民、禁穆等言論在女性、穆斯林移民群體中聲譽不佳，也受到眾多反對。儘管特朗普實現了共和黨的“特朗普化”，擁有大批狂熱支持者，但要在決定勝局的關鍵搖擺州不再重蹈覆轍，仍然面臨諸多挑戰。比如在民主黨人主政的州，郵寄選票問題有可能成為特朗普的阿基里斯之踵。儘管如此，特朗普兩度被刺殺都能倖免，被一些宗教虔誠者解讀為“天選之人”，在邊境問題、國內治安和經濟發展方面的政策主張仍然能夠吸引許多務實理性的中間派選民。權衡下來，特朗普在搖擺州並非沒有勝算。不過，近日喜劇演員克利夫在一場特朗普的大型競選造勢集會中口無遮攔，嘲笑波多黎各是“漂浮的垃圾島”，引起全美600多萬波多黎各僑民的強烈反彈和抗議，而此次大選爭奪最激烈的數個搖擺州也恰恰是波多黎各僑民的聚居地。現在美國早投票已超過6000萬，接近一半美國選民。此次“波多黎各事件”會不會成為近年的“十月驚奇”，成為壓倒特朗普選情的最後一根稻草，我們很快就能看到結果。

