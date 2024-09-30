法國第五共和國的末日是否即將來臨？

中評社香港9月30日電／去年法國各地爆發反對將退休年齡提高至64歲法律的示威浪潮時，一些示威者舉起了橫幅，上面寫著“第五共和國已經64歲了，是不是也該退休了？”



半島電視台分析報導指出，這一諷刺的跡象反映了法國多年來肆虐的政治危機，並且在最近的議會選舉後，這一問題變得尤為突出，總統埃馬紐埃爾·馬克龍呼籲過早進行議會選舉，目的是澄清歐洲選舉後的情況。



然而，7月7日舉行的議會選舉使局勢進一步複雜化，並加深了政治危機，正如馬克龍所概括的那樣，其結果是“沒有人獲勝”。



就這樣，法國在沒有總理的情況下度過了一個多月，在沒有政府的情況下度過了一個半月，而周六宣布的以米歇爾·巴尼耶為首的政府似乎不會持續太久，因為其總統屬於在選舉中排名第四的政治集團，以及馬克龍拒絕任命總理的第一集團（人民陣線）宣布拒絕政府，不僅尋求推翻政府，而且還不止於此，因為它已開始努力通過議會孤立總統本人。



另一方面，由國民聯盟（National Rally）領導的極右翼組織——該組織本應與中右翼下屬的任命總理更接近——宣布將尋求推翻政府，因為這代表著“馬克龍主義”的回歸，而法國人拒絕了這一點在連續兩次選舉中。



结构性危机



悉法國事務的人士證實，當前的局勢反映出法國統治者制度受到侵蝕而產生的結構性危機，該制度以1958年憲法產生的所謂第五共和國為基礎，建立了既不是議會也不是總統的混合制度。



該制度賦予共和國總統廣泛的行政權力，但也規定有一名總理或所謂的“總理”領導政府，他和他的政府需要獲得議會的信任。



由於這種情況，近年來法國政治生活中的危機就已經形成了肥沃的種子，其中包括：



憲法沒有規定總理的政治身份。



不將他與贏得選舉的政黨聯繫起來，也不授予總統任命他的權利。



總理及其政府需要向議會推薦。



使總統免受議會問責，並將責任僅限於任命他的總理。



所有這些危機都伴隨著政治階層的鈣化，無論是在個性方面還是在計劃方面，並且它變得越來越接近工會請願、要求或有限群體（有時是家庭）的想法，這使得法國國內要求對該國民主制度進行深入、全面、迅速改革的呼聲越來越高。



《義務報》（Le Devoir）網站援引索邦大學政治學教授巴斯蒂安·弗朗索瓦的話說，第五共和國需要撣掉灰塵，這樣法國才能擁有一個更加平衡的體系，為議會提供更多空間。



弗朗索瓦聲稱，第五共和國現行憲法有缺陷，因為它使共和國總統成為真正的政府首腦，但他不對議會負責，這代表了一種非常古老的權力概念，通過過度的總統傾向和中心化的、個人的、垂直的視野而不再有用。



在《義務報》網站7月14日發表的一篇題為“法國準備好迎接第六共和國了嗎？”的文章中，法國作家馬修·卡帕斯認為，屬於第五共和國的法國政體不適合當前時代，因為它是專門為1958年戴高樂將軍和當時現有政黨而設計的，現已不再運作。



目前處於選舉舞台前沿的法國左翼繼續高舉民主復興的火炬，而憲法改革是左翼候選人讓-呂克·梅朗雄在2017年和2022年總統選舉中最重要的選舉承諾。



然而，近一段時期以來，民眾對全面政治改革和起草新憲法的支持有所增加。伊福普民調所（Ifop）7月8日至9日為左翼雜誌《政治》進行的一項民意調查結果顯示，63%的法國人要求從制定新憲法開始進行激進的政治改革。



政治政變



除了此前政治失敗的積累之外，造成當前政治僵局的直接原因是近期議會選舉導致3個政治集團瓜分法國議會85%的議席，分別是：



新人民陣線（182個席位）。



總統陣營（168席）。



國民聯盟（143個席位）。



按照傳統觀念，領先結果的人民陣線應該領導政府，總理也應該由其選出，但這並不是憲法規定的，也是法國政體的不平衡之一。



馬克龍總統拒絕從人民陣線任命總理，並辯稱任何集團都沒有獲得絕對多數，因此他沒有義務從特定政黨中選擇總理，人民陣線及其支持者認為這是一場政變，並啟動了罷免馬克龍總統的程序，指責他背叛信任。



人民陣線成功罷免總統的可能性似乎不大，因為它需要議會下議院（國民議會）和上議院（參議院）投票，並獲得兩院三分之二議員的批准。



無論人民陣線是否成功罷免總統，《法國24小時》網站援引分析人士的話說，由於議會和政府之間缺乏和諧，馬克龍從人民陣線之外選擇一位人物的決定將加深不穩定狀態，而議會和政府總是容易受到不信任投票和垮台的影響。



選舉制度



改變政權需要修改憲法，需要國會和參議院的壓倒性多數通過，但大家都要求一項緊迫的改革，那就是改革議會議員的選舉方式。



索邦大學政治學教授巴斯蒂安·弗朗索瓦解釋道，法國現行政府體系中必須立即糾正的不平衡現象之一是，擁有少數選票的政黨在議會中獲得多數席位。



例如，2017年，埃馬紐埃爾·馬克龍的政黨獲得了32%的選票，擁有62%的席位，而今年，國民聯盟獲得了33%的選票，從而贏得了25%的席位，最終落後於得票數較少的政黨，位居第三。



弗朗索瓦補充道：有必要規定，總理應從選舉中排名第一的政黨中選出，即使該政黨沒有獲得絕對多數。



法國需要一場新的革命嗎？



法國孟德斯鳩政治學研究中心主任丹尼埃爾·布爾莫教授（Daniel Bourmaud）在 2018 年出版的《第五共和國民主危機或不可能的改革》一書中指出，討論第五共和國的罪惡已成為普遍現象，大多數解決方案和建議都開始向第六共和國靠攏。



但現在的分歧集中在主張採用美國式總統制的人和呼籲建立真正的議會制的人之間的比較。



布爾莫認為，法國現行制度的大部分失衡源於他所稱的“兩位行政權力首腦（總統和總理）之間的非法關係，並迫使議會進入從屬於總統的狀態，這產生了一個深陷慣例的舊政治體系”。



研究員布爾莫認為，法國民主危機是由三個主要因素推動的：



選民和當選者之間缺乏信任。



機構的性質、權力和責任重叠不明確。



制度的意識形態封閉有利於政治行動的藝術視野。



研究員布爾莫懷疑對憲法的簡單修改是否足以讓疲憊不堪的法國民主回到正軌，相反，他認為，類似於革命的全面、根本性改革是不可避免的。



意識形態和組織危機



巴黎薩克雷大學政治學教授洛朗·布維（Laurent Bouvet）在SLAT.FR網站發表的題為《法國政治制度的苦難》的研究中認為，法國政黨正遭遇意識形態和組織危機，對其構成嚴重威脅，甚至面臨消失的威脅。



他認為，法國政黨正遭受多因素的危機，其中最重要的是它們與共和國總統的矛盾關係，沒有一個或多個政黨的支持就無法當選，而一旦當選，他還必須表明自己脫離黨派影響，這種影響大大削弱了政黨在推薦總統候選人方面的作用。



政黨還受到統治階級統治的影響，統治階級在年齡、社會出身和職業生涯方面都非常同質，這導致缺乏更新政治框架的進程，或者至少是該進程的緩慢。



自1958年以來，法國的政治生活一直集中在左翼和右翼，遠翼和中翼上，從而形成了四極格局，圍繞著這個局面，法國主要政治家族，從獨裁的波拿巴右翼到共產主義左翼，在聯盟中聯合起來，從而建立了基本穩定的政府組織。



但發生的變化導致這些政治兩極的分裂，包括共產黨的垮台、國民陣線的崛起，以及左翼和右翼之間異質、混合的政黨成分的出現。



疲憊不堪的選民



近幾十年來，法國和歐洲公民承受著地方和歐洲公投和選舉的負擔，並開始在一年中多次投票，這使得選舉過程失去了價值，讓法國選民感到無聊、不便、疲憊，並對民主制度缺乏信心。



分析人士認為，永久訴諸投票本身就等於否定選舉的意義以及選民賦予其代表的決策責任。



根據研究員布爾莫的說法，為了民主的利益，選民總是感到他正在將一項非常重要的事情委托給他的代表，這就是權力，並且委托時間足夠長，以保證權力持有者會做出適當的決定不受選民意見波動和波動的影響。



意識形態的根除



這裡出現了另一個損害整個西方民主國家（而不僅僅是法國）的原因，那就是意識形態的根除，政黨過去以意識形態兩極分化為食後，開始形成以捍衛特定政治團體的特定利益。



十九世紀以來，民主國家依賴於社會主義概念、資本主義概念、自由主義概念和保守主義概念等不同社會概念之間的和平鬥爭。



研究員布爾莫認為，民主不僅僅是一張選票，更是擺在選民面前的明確選項，每一個選項都對社會、經濟、文化、內部和外部問題進行了全面的解釋，正是通過這些願景之間的競爭，民主進程得以復興和繁榮，沒有它，民主進程就會枯萎和消失。



儘管一些思想家預測意識形態的終結將導致民主擺脫其負擔，但事實卻恰恰相反，法國民主危機的原因之一是意識形態的薄弱，這反映出精英階層無法組織一場關於人類社會主要目標的全球性辯論，並將其局限於涉及特定群體的部門問題。



這就導致政黨綱領和候選人的演講相似到了雷同的地步，變得類似於選民翻閱而無法辨別好壞的“目錄”。



例如，法國選民關心某些問題，如外國人、郊區問題、工作時間和養老金問題、健康保險、不安全或環境惡化，但在每一個問題上，他並沒有看到政治參與者的看法和解決方案有多大差異，他感到困惑，不知道如何選擇。



此外，通過放棄意識形態維度，政黨失去了其政治和道德存在的本質，政治行為者變成了純粹的技術人員、“技術官僚”，專注於一些細節。



先前的研究得出的結論是，當前的法國危機是深刻的、結構性的，有關政府形式的憲法改革，無論是總統制還是議會制，可能不足以克服危機，相反，它需要徹底甚至革命性的改革來恢復權力的合法性，恢復從技術統治中解放出來的政治責任的真正含義，並恢復基於重大社會項目的競爭。