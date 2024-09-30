石破茂論功行賞色彩濃厚 苦於拉攏反對勢力

中評社香港9月30日電／共同社分析文章指出，瞄準“秋季政治決戰”，日本自民黨總裁石破茂加速黨內高層和閣僚人事安排。其中不少人來自總裁選舉最終投票中為石破獲勝作出貢獻的陣營，論功行賞的色彩濃厚。新班底中還有不少與扮演關鍵角色的前首相菅義偉關係密切的人，反映出“菅義偉色彩”。為了10月27日將投計票的眾院選舉，雖然石破也力圖拉攏“反石破”勢力吸引頑固保守人群，但未能得到欣然允諾，為構築全黨態勢繼續煞費苦心。



▽揣度



“基本上是繼承岸田政府，因此必須要有連續性。”石破在29日的NHK節目中被問及是否會讓林芳正留任內閣要職官房長官時給予了默認。



一同競選總裁的林芳正在最終投票中把票投給了石破。被起用為幹事長的總務會長森山裕和被擢用為政務調查會長的前防衛相小野寺五典也被視為是“親石破”。將出任外相的前防衛相岩屋毅是擔任過石破陣營選舉對策總部長的長年盟友。



起用菅義偉擔任副總裁也引人注目。菅義偉在總裁選舉中是票數排名第三的前環境相小泉進次郎的後盾，與亟需構築強大溝通渠道的公明黨也保持良好關係。有資深人士認為“石破可能是由於自己黨內基礎薄弱，希望依靠人脈廣泛的菅義偉的政治力量營造出強有力的態勢。”



不過似乎是出於對菅義偉心意的揣度，石破讓與其關係密切的前官方副長官坂井學和參議員三原順子首次入閣。原岸田派相關人士譏諷道“難道不是石破，而是菅義偉在考慮人事？”



▽距離



“我將打造選舉中必勝的態勢。”石破在NHK節目中圍繞人事方針先是提到政權的持續性，之後強調了這一點。他心中究竟是怎樣的想法？



在石破看來，最終投票中擊敗的經濟安全保障擔當相高市早苗的存在不容忽視。這是因為在首輪投票中，高市獲得的地方票總數高居首位，表明她在以頑固保守人群為主的黨員黨友中支持較為穩固。



著眼於眾院選舉，相關人士表示“通過人事上的厚待，能為留住支持高市的保守人群鋪路。”



28日下午，在東京赤坂的議員宿舍醞釀人事方案的石破叫來高市，詢問其是否願意出任總務會長。高市回絕稱：“與其讓我來擔任，希望把這個職位留給未入閣的成員。”石破還向總裁選舉中與高市的支持群體重合的前經濟安保相小林鷹之詢問是否願意出任廣報總部長，但也被謝絕。



高市身邊的人士解釋說“這是因為如果進入內閣或黨的高層，發言會受到制約。”這透射出高市早已有“後石破”的意識，想與石破保持距離。



雖然將卸任的首相岸田文雄27日在新總裁選出後的兩院議員全會上稱“接下來不分彼此”，呼籲團結，但石破很快碰到了釘子。有重量級人物擔心“未來隨著對立的激化，政權運營將變得困難。”