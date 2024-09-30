9月份中國製造業PMI環比升0.7個百分點

中評社北京9月30日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據，9月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月上升0.7個百分點，製造業景氣度回升。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月份，製造業生產活動加快，景氣度改善。



企業生產加快。生產指數為51.2%，比上月上升1.4個百分點，升至臨界點以上，製造業生產活動加快。新訂單指數為49.9%，比上月上升1.0個百分點。從行業看，醫藥、汽車、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，產需有所放緩。



各規模企業PMI均有回升。大型企業PMI為50.6%，比上月上升0.2個百分點，擴張步伐有所加快；中、小型企業PMI分別為49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1個百分點，景氣水平均有改善。大、中、小型企業生產指數均位於擴張區間，其中小型企業生產指數5月份以來首次升至臨界點以上。



高技術製造業和裝備製造業繼續領跑。從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53%和52%，比上月上升1.3和0.8個百分點，繼續保持良好發展態勢；消費品行業PMI為51.1%，比上月上升1.1個百分點，景氣度明顯回升；高耗能行業PMI為46.6%，比上月上升0.2個百分點。



價格指數仍處低位。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為45.1%和44%，比上月上升1.9和2個百分點，仍位於較低運行水平。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業的主要原材料購進價格指數和出廠價格指數連續兩個月處於低位，近期相關行業市場價格總體水平波動較大。