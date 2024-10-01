郭偉峰談出席國宴感受：見證歷史 見證偉大

中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰。 中評社北京10月1日電（記者 郭至君）9月30日晚，慶祝中華人民共和國成立75周年招待會在人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表了重要講話。中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰應邀與會，他接受中評社記者採訪時描述說，國宴席開334桌，3000多位各界人士與會，氣氛熱烈，賓主盡歡。習近平主席神采奕奕，發表講話時全場不斷報以熱烈掌聲。



郭偉峰解讀說，習近平主席在國慶招待會上的講話，向全世界傳遞了響亮的中國聲音，他認為重中之重有三大方面：第一，表達了通過推進中國式現代化，堅定不移地朝民族復興目標前進的決心與信心。第二，表達了實現祖國完全統一、貫徹“一國兩制”方針的決心與信心。第三，表達了堅持和平發展、維護全球安全、構建人類命運共同體的決心與信心。這樣的決心與信心，是任何勢力都阻擋不住的。



郭偉峰表示，在歷年的國慶招待會上，習近平主席都要對台灣問題作出重要的表態，記得在10年前的國慶招待會上，習近平主席強調兩岸一家親，呼籲共築中國夢。在5年前的國慶招待會上，習近平主席呼籲推動兩岸關係和平發展。在昨晚的國慶招待會上，習近平主席呼籲深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。習近平曾經強調，“要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。”由此可知，在解決台灣問題上，中央有戰略信心、戰略定力，牢牢掌握戰略主導權，在堅定不移遏制“台獨”的同時，為廣大台灣同胞釋放了最大的和平紅利。習近平主席曾經說：“兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開”，昨晚習近平主席再強調：“兩岸人民血脈相連，血濃於水”。這是充滿深厚感情的表述，令人感動。



郭偉峰說，在習近平主席談及台灣問題時，會場的掌聲格外熱烈。

