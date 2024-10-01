國慶75周年招待會 習近平發表重要講話

慶祝中華人民共和國成立75周年招待會9月30日晚在人民大會堂隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。（新華社圖片） 中評社北京10月1日電/新華社報導：慶祝中華人民共和國成立75周年招待會30日晚在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。他強調，中華人民共和國成立75年來，我們黨團結帶領全國各族人民不懈奮鬥，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，中國發生滄海桑田的巨大變化，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。新時代新征程，中國人民必將創造出新的更大輝煌，必將為人類和平和發展的崇高事業作出新的更大貢獻。



李強主持招待會，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席招待會。約3000名中外人士歡聚一堂，共慶新中國75周年華誕。



人民大會堂宴會廳華燈璀璨，洋溢著喜慶熱烈的節日氛圍。主席台上方高懸著莊嚴的國徽，“1949－2024”大字年號在鮮艶紅旗映襯下格外醒目。



17時30分許，在歡快的《迎賓曲》中，習近平等步入宴會廳，向大家揮手致意，全場響起熱烈掌聲。



招待會開始。全場起立，高唱中華人民共和國國歌，雄壯的《義勇軍進行曲》在大廳回蕩。

