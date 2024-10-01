快評：慶祝新中國75周年華誕　關注統一前景

中評社快評／今天是新中國成立75周年國慶日，普天同慶。國家主席習近平昨天在國慶招待會上談到台灣問題；國台辦同日宣布大陸逾千景區對台灣“首來族”減免門票費用。兩岸關係歷經風雨洗禮，幾度跌宕起伏，統一前景牽動億萬人民的心。



習近平指出，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。要堅持一個中國原則和“九二共識”，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對“台獨”分裂活動。實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。



大陸對台方針政策是一貫的，明確的。習近平的重要講話表明，大陸將堅持貫徹新時代中共解決台灣問題的總體方略，把握兩岸關係主導權和主動權，維護台海和平穩定，扎實推進國家統一進程。



新中國成立75周年，兩岸關係也歷經風雨75年。期間，兩岸之間有衝突也有合作，有封鎖也有交流。過去30多年的歷史充分說明，“九二共識”是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針；兩岸中國人完全有能力有智慧解決好自己的問題；和平發展符合兩岸同胞的共同利益，應堅定走兩岸關係和平發展道路。



為什麼兩岸同胞的紐帶任何力量都切割不斷？因為血脈里流動的都是中華民族的血。兩岸關係又到了重要關口，面臨重要抉擇，和平、發展、統一是民眾最大期盼。大勢所趨、大義所在、民心所向；兩岸關係風雨坎坷，國家統一前景光明。