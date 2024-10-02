中評鏡頭：訪張學良舊居覓兩岸歷史淵源脈絡

老虎廳是大青樓裡最著名的地方（中評社 盧哲攝） 中評社瀋陽10月2日電（記者 盧哲）2024遼台經貿交流合作周近日在遼寧瀋陽開幕。期間，部分參與活動的嘉賓參觀了位於瀋陽的張學良舊居，一睹當年重大歷史事件醞釀、決策和發生地的“現時風貌”，尋覓歷史與現在的“淵源脈絡”。



2024遼台經貿交流合作周活動以“振興譜新篇，融合創未來”為主題，聚焦兩岸產業創新合作，支持台商台企共享東北振興發展機遇，共有來自兩岸的近300名嘉賓參加。在活動周期間，部分參與活動的嘉賓來到位於瀋陽的張學良舊居參觀。



張學良舊居，又稱張氏帥府、大帥府或少帥府，是北洋政府末代元首、奉系軍閥首領張作霖和其長子張學良主政東北時期的官邸和私宅，總占地面積5.3萬平方米，是全國重點文物保護單位，國家4A景區。



張學良舊居始建於民國三年（1914年）9月，民國五年（1916年）張作霖正式入住，以後又不斷擴建，逐步形成了由東院、中院、西院和院外建築等四個部分組成的的建築體系，坐北朝南呈“目”字型，共有11棟57間。各個建築風格各異，有中國傳統式、中西合璧式、羅馬式、北歐式、日本式，主要有大青樓、小青樓、西院紅樓群及趙一荻故居（趙四小姐樓）等建築。