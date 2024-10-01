中評現場：千名香港學生維港畔合唱賀國慶

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月1日電（記者 盧哲）為慶祝中華人民共和國成立75周年，由香港旅遊事務署主辦、東聯社會服務基金有限公司承辦的“新生代千人合唱賀國慶”活動9月30日晚在香港西九文化區藝術公園（西九）舉行。千名來自香港22所中學的青年學生們用嘹亮美妙的歌喉，唱響多首膾炙人口的愛國歌曲。



香港特區政府政務司司長陳國基出席活動並致辭。陳國基說，國家成立75周年是重要里程碑，香港今日首次舉辦如此別出心裁的活動，千人合唱愛國歌曲及多個青年團體的表演，演繹出國家由“站起來、富起來、強起來”的三個階段，展現新中國成立75年來的輝煌成就。有多名學生及團體參與，感謝各學校、青年單位及機構。他說，“青年興則國家興”，青年是國家發展的重要力量，特區政府致力推動青年愛國工作，包括鼓勵青年人認識國家，為國家作貢獻。



當晚的表演內容豐富，啟動儀式之後，1000名身穿“中國紅”服裝、戴著金手套的學生們現場演唱愛國歌曲，同時配合多個青年團體精彩演出，訴說國家由“站起來”、“富起來”，到“強起來”三個階段的故事。港區全國人大代表鄺美雲在開場演唱了愛國主義教育主題曲《我們的家》。千名學生和不同團體則表演了大合唱《大中國》《中國人》《龍的傳人》，也演唱了香港經典歌曲串燒《東方之珠》《香港香港》《獅子山下》。最後，在全場大合唱《歌唱祖國》的熱烈氛圍中，活動落下帷幕。



另外，原本西九文化區有亦有2099架無人機表演配合合唱演出，但由於技術故障，表演取消。

