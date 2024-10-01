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美國務院：以稱針對黎巴嫩地面行動“有限的”
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2024-10-01 09:46:01
中評社香港10月1日電／美國國務院發言人馬修·米勒9月30日在例行記者會上說，美方已同以色列方面就後者可能對黎巴嫩發動地面軍事行動進行了溝通。
新華社報導，以方告知美方，地面行動將局限於打擊黎巴嫩真主黨位於黎以邊境的基礎設施。
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