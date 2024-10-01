（圖源：科技日報） 中評社北京10月1日電／據科技日報報導，今天，我們迎來新中國75歲生日。



衹有回首來路，才會知道已經走了多遠：



——75年前，中國奇跡的起筆處，是一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能造的“一張白紙”；



——如今，可愛中國的畫卷里，“到處都是活躍躍的創造，到處都是日新月異的進步”。



第一台黑白電視機研製成功、第一次測定珠峰高程、第一艘國產航母出塢下水、第一款自主研製大型客機C919首飛、第一次進入中國人自己的空間站、第一次實現澱粉全人工合成……穿越時空隧道，75個“新中國第一”猶如點點繁星，照亮一代代國人心潮澎湃的家國記憶，映照東方大國波瀾壯闊的歷史進程。



75個“新中國第一”，見證自力更生、艱苦奮鬥的精神。羅布泊腹地那聲“東方巨響”背後，是揮灑在茫茫戈壁的汗水和熱血；浩瀚夜空中那璀璨的“北斗”背後，是孜孜跋涉26年的堅韌與毅力；月球背面那耀眼的五星紅旗背後，是數十萬名科技工作者二十年如一日的努力與奉獻……我們在攻堅克難中一步一個腳印走來，走出了自主創新之路，以自立自強之姿不斷攀登科技高峰，讓世界看到中國人的志氣、骨氣、底氣。



75個“新中國第一”，彰顯追求卓越、敢於超越的自信。“神威·太湖之光”領跑全球，“中國天眼”傲視群雄，港珠澳大橋開創世界之最，高鐵技術樹起國際標杆……75年風雷激蕩，越來越多“新中國第一”成為“世界第一”。回望熱血沸騰的拼搏、履險如夷的欣喜、百折不撓的探索、氣吞山河的行進，我們的創新自信愈加堅定，向極宏觀拓展、向極微觀深入、向極端條件邁進、向極綜合交叉發力。



75個“新中國第一”，展現開放包容、造福人類的胸懷。雜交水稻在廣袤非洲大地落地生根，豐富當地人民的“糧袋子”；“中國的北斗”成為“世界的北斗”，廣泛應用於巴基斯坦的港口管理、泰國的智慧城市建設、莫桑比克的植保無人機服務；嫦娥六號搭載國際載荷，天宮空間站向世界發出真誠邀請，中國太空“朋友圈”持續擴容……超越疆域局限和人為藩籬，中國與世界共謀科技發展、共享創新成果。



大風泱泱，大潮滂滂。



創新中國，挺立潮頭。以“十年磨一劍”的堅定決心和頑強意志，只爭朝夕、埋頭苦幹，在加快建設科技強國新征程上，我們必將創造更多“第一”。