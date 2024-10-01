中評社北京10月1日電／網評：為中國式現代化貢獻港青力量



來源：大公報 作者：謝承潤



就在新中國迎來75周年華誕之際，香港好消息接連不斷：香港全球金融中心排名超過新加坡，重返全球第三位；“深海一號”攜“蛟龍”號訪港；第三對中央贈港大熊貓“安安”“可可”也在萬眾期待中順利抵港；中央“組合拳”提振經濟，港股連續攀升……一系列喜訊既體現出國家一如既往對香港的關懷支持，更體現出香港在由治及興道路上已經踏出堅實一步，煥發出強勁活力。



中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍日前強調，香港社會各界應該把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。按照夏主任的要求，筆者認為香港的年輕一代應有更多擔當作為。



首先，我們應該堅定新質生產力的發展方向，在人工智慧、生物醫藥等未來產業上持續發力。



習近平主席創造性提出了發展新質生產力的概念，為國家和香港未來發展作出了戰略性指導。香港要在激烈競爭中不落人後，就必須調整產業結構，加快發展新質生產力，並找准自身優勢方向持續努力。行政長官李家超早前指出，香港將從持續加大創新力度、建設現代化產業體系、推動“政產學研投”五個領域高效協作，以及完善創科產業鏈和供應鏈等方向加快因地制宜發展新質生產力。這些，對香港青年既是要求，也是機遇。



其次，不斷變化的內外部環境，要求我們必須積極補足自身短板，讓傳統優勢更好適應新的變化，讓新舊動能協調發展。



此前，香港一度在全球金融中心排名中落後，一大主因就是金融科技的發展程度“拖後腿”。而最新一期排名中，香港金融科技指數連升5位至全球第9，對香港重奪全球第三大金融中心寶座“功不可沒”。又如在9月初舉辦的“2024科技＋新質生產力”高峰論壇上，多位專家指出，香港人工智慧產業的進一步突破，可能需要補上製造業縱深不足的短板。在這些領域我們能貢獻什麼？這些都是需要各行各業的青年一代去反復思考、坐言起行。

