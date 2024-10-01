中評社北京10月1日電／網評：主動出擊把握機遇 更加有為助力開放



來源：大公報 作者：陳克勤



新中國迎來成立75周年。回望75年的征程，在中國共產黨的堅強領導下，中國人民勤勞勇敢，不斷奮鬥，將國家發展成為世界第二大經濟體。進入新時代，全國上下正為全面建成社會主義現代化強國的目標而努力拼搏。香港作為國家的一分子，更應積極識變、應變、求變，為國家的富強作出更大貢獻，為自身的發展發掘更多機遇。



新中國剛剛成立時可謂一窮二白。1952年，國家GDP僅為679億元人民幣。2023年，GDP超過126萬億元，按不變價計算，2023年經濟總量比1952年增長223倍，年均增長7.9%。隨著國家不斷深化改革，發展的成果亦惠及更多國民。在中國共產黨的領導下，中國打贏扶貧攻堅戰役，如期完成全面建成小康社會的目標，成功幫助近一億人脫貧，對全球減貧貢獻率超過70%。



面對外部環境不斷變化，內部自身發展需要，國家近年制定了“雙循環”新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力等一系列戰略目標。為此，國家部委、各省各市均積極出台配套政策，推動戰略向前落實。“一國兩制”下的香港，擁有“背靠祖國、聯通世界”的得天獨厚優勢，更應責無旁貸，擔起國內國際雙循環關鍵節點、高質量發展關鍵環節的重要角色。



主動“融入內地、走向國際”



過去四十多年，乘著國家高速發展的東風，香港也迎來自身的“黃金發育期”。在改革開放初期，香港與廣東諸多企業，在“三來一補”（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易）的政策支持下，共同探索出“前店後廠”的獨特合作模式，促進粵港兩地的繁榮與發展。也正因如此，金融、航運等服務業在香港開始蓬勃發展，不僅國際領先的企業和機構紛紛來港設立總部分部，香港自己亦成功培育世界級的銀行、航空公司等。



但隨著世界政治經濟格局發生的顯著變化，在美西方不斷祭出對華遏制手段，貿易保護主義抬頭的背景下，原有的全球貿易鏈開始出現“脫鈎”等情況。作為外資進入內地市場，內地商品銷往海外最主要的窗口，香港面臨巨大挑戰。不僅如此，隨著內地各省市的現代化進程，內地服務業發展勢頭迅猛，不斷縮小與香港的差距，甚至在部分行業中有超越之勢。可以見得，香港更加需要主動地“融入內地、走向國際”。具體而言，筆者認為香港需要將三方面的工作做深做實。

